SEGA Genesis Klasiklerinin Daha Önce Görülmemiş Prototipleri

‘wadelyjp’ isimli bir YouTube kanalı, yüklediği iki videoda SEGA’nın Genesis oyun konsolu klasiklerinin prototip hallerine yer verdi. Küçüklüğünde Genesis oyun konsolundan 16 bit klasiklerini oynayarak büyüyenler, bu videolarla nostalji hissini yaşayabilirler.

Bugüne kadar oynadığımız oyunların her biri bir ya da birkaç kişinin aklına gelen fikirlerden derlenerek ekranlarımıza ulaştı. Oyunlar büyük şirketler ya da küçük şirketler tarafından yapılması fark etmeksizin her zaman bu yolu izledi. Peki geçmişte oynadığımız o klasik 16 bit grafikli oyunların prototipleri nasıldı?

YouTube’da ‘wadelyjp’ isimli bir YouTube kanalı, oyun dünyasının klasikleri olan 16 bit oyunların prototip hallerini paylaştı. Videoda efsane oyun şirketi SEGA’nın oyun konsolu SEGA Genesis için geliştirilen Sonic, Streets of Rage, Wrestle War ve birkaç oyunun daha ilk halleri yer aldı.

SEGA Genesis klasiklerinin prototip halleri:

wadelyjp tarafından paylaşılan videolar aslında 4 ay önce YouTube’a yüklenmiş olsa da videolar bugüne kadar gizli tutulmuş, herkese açık olarak paylaşılmamıştı. Ancak bugün itibariyle herkese açık hale getirilen iki video, 16 bit efsanelerinin prototiplerini ve geçirdikleri değişimi görmemize imkan sundu.

VOL.7 başlıklı videonun başında gördüğümüz ve oyun dünyasının en efsane oyunlarından birisi olan Sonic, aslında çok farklı olarak karşımıza çıkabilirmiş. Videoda görülebileceği üzere Sony’nin prototipi, Robotnik’le savaştığımız sırada fazlasıyla hızlı çalan bir müziğe ve tamamen farklı bir bölüm yapısına sahipmiş.

16 bit klasik oyunlardan birisi olan Streets of Rage’de de birçok değişiklik sonradan gelmiş. Videodan gördüğümüz kadarıyla oyundaki Axel karakterinin prototipteki ismi Hawk isem Adam’ın ismiyle Wolf olarak belirlenmiş. Ayrıca oyunun prototip versiyonunda ufak tefek farklı oynanış mekanikleri de bulunuyormuş.

16 bit oyunların prototiplerini gösteren bu iki video, oyunlarla büyüyen bir kitleye muhteşem bir nostalji deneyimi sunuyor. İki videoyu kanalına yükleyen wadelyjp’yse kanalında bu oyunların dışında CAPCOM klasiklerinin ve dahasının da olduğu birçok nostaljik videoyu barındırıyor.