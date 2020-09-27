Sega, Yakuza Filmini Resmen Duyurdu

Sega’nın önemli isimlerinden Toshihiro Nagoshi, TGS 2020’de Yakuza filminin geleceğini doğruladı. Hollywood yapımı film izleyenlerin aksiyona doymasını sağladı.

Yakuza serisi uzun süredir oyuncuların büyük ilgisini görüyor. Oyunseverler bu seriden yalnızca yeni oyunlar beklemiyor, aynı zamanda filmler gibi farklı medya ortamlarında da bu dünyayı deneyimlemeye devam etmek istiyorlar.

Oyuncuların beklediği açıklama ise TGS 2020’nin son günü olan 27 Eylül’de geldi. Sega’nın yaratıcılık ile ilgili alanlardaki çalışmalarında son sözü söyleyen isim olan Toshihiro Nagoshi, yaptığı açıklamada yeni Yakuza filmini resmi olarak duyurdu.

Hollywood’dan Yakuza filmi geliyor

Nagoshi, filme ait detaylı açıklamaların ise ilerleyen günlerde gerçekleştirileceğini belirtti. Yine de yapımı hazır yapmışken harika yapabileceklerini, sonuçtan tatmin olana kadar da çalışmayı bırakmayacaklarını belirtti. Firma daha önce de Sonic the Hedgehog filmini hayranlardan gelen tepkiler nedeniyle neredeyse tamamen yenilemişti.

SegaNama adlı aylık yayında MC Ayana Tsubaki ile bir kez daha bir araya gelen Nagoshi, programın sonlarında “Nagoshi’ye herhangi bir şey sorun” bölümünde hayran sorularına cevap veriyor. Hatta bu seanslardan birinde de kendisinin Ghost of Tsushima’ya olan hayranlığını öğrenmiştik.

TGS 2020 ile yayının aynı döneme gelmesi nedeniyle insanlar bu yayında yeni bir Yakuza oyunu duyurulacağını söylemişti. Tsubaki ise böyle bir durum olmadığını açıklamıştı. Görünüşe göre serinin yeni üyesi bir film olacak.

Yeni Yakuza oyunu ufukta gözükmüyor

Tsubaki, etkinliğin ilk gününden bu yana yeni bir Yakuza oyunu gelmeyeceğini söylüyordu. Daha sonra da Yakuza serisinin yapımcısı olan Masayoshi Yokoyama da yeni bir oyun duyurulmayacağını doğrulamıştı. Yine de serinin 15. yılı için birden fazla projenin geliştirilmekte olduğunu da söylemişti.

Yakuza oyunlarına geri döndüğümüzde, serinin en yeni oyununun hali hazırda Ocak ayında PlayStation 4’e çıktığını biliyoruz. Batıya Yakuza: Like a Dragon adıyla satılacak olan oyun, 10 Kasım’da PS4, Xbox One ve Xbox Series X’te oynanabilir olacak. Oyunun gelecekte bir de PS5 versiyonu gelecek.