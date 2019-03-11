"Depozito Uygulamasıyla Şişe Verip Gofret Alacağız"

Ücretli poşet uygulamasının poşet kullanımını %70 azaltarak amacına ulaştığını dile getiren Bakan Kurum, depozito uygulaması hayatımıza girdiğinde şişe verip gofret almanın mümkün olacağını belirtti.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisi açılışına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli plastik poşet ve depozito uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ücretli plastik poşet uygulamasının poşet kullanımını %70 oranında azalttığını bildiren Kurum, depozito uygulaması ile ilgili olarak şu şekilde konuştu;

“Bu çerçevede plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Ne yapıyorduk biz çocukluğumuzda süt şişelerini bakkala götürüyorduk, çikolata gofret alıyorduk. Yine atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerimizin kullanımı yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem sağlığımızı koruyoruz. Çocuklarımıza daha iyi şehirler bırakıyoruz.”

Oluşturdukları depolama tesisleri ile çöp sorununu ortadan kaldıracaklarını dile getiren Bakan Kurum, “Biz bunun dışında tüm şehirlerimizde düzenli depolama tesisleri yapıyoruz. Hedefimiz 2023 yılına geldiğinde şehrin tamamının çöpünün düzenli bir şekilde depolanacağı bir sisteme geçmek istiyoruz.

Buraya geldiğimizde gördük ki bu bölgenin bütün çöpleri hemen Tekirdağ'ın girişinde vahşi bir şekilde depolanıyor. Bu depolanmaya artık bir son vermemiz gerekiyor. 21'inci yüzyılda biz sıfır atık projesine geçtik. Sıfır atık projesi ile birlikte 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda, çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyoruz.

Atıklarımızı bir yere, diğer cam ve kağıt atıklarımızı başka bir yere getiriyoruz ve o atıklarımızı kaynağında dönüştürmek üzere dönüştürüyoruz. Diğer organik atıkları da kompost hale getirip, parklarımızda bahçelerimizde, bitkilerimizde kullanıyoruz. İstiyoruz ki biz artık hiçbir ilçemizde, hiçbir ilimize çöp kamyonu gelmesin, kaynağında her türlü çöpümüzü ayrıştıralım" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.