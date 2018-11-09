Çevre Kirliliği Böcek Popülasyonunu Tehlikeye Atıyor

Son çalışmalarda büyük şehirlerdeki kirlilikten etkilenenlerin yalnızca bizler değil, aynı zamanda bitkiler olduğu da ortaya çıktı. Bu durum da ekosistem için son derece önemli olan böcek popülasyonunu tehlikeye atıyor.

Sheffield Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre dünya üzerindeki büyük şehirlerde bulunan yüksek seviyedeki kirlilik, bitkiler ve böcekler üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor.

Araştırmanın sonucunda yüksek seviyelerde nitrojen oksite maruz kalan bitkiler kendilerini otçul böceklere karşı daha iyi savunabiliyorlar.

Üniversitenin Hayvan ve Bitki Bilimleri bölümlerinde görevli Dr. Stuart Campbell tarafından yürütülen araştırmada kirliliğe maruz kalan bitkilerin yapraklarında daha fazla kimyasal barındırdığı bulundu.

Bu bitkilerle beslenen böcekler ise gelişimlerini tam olarak tamamlayamıyorlar ve bu da türlerine zarar veriyor.

Dr. Campbell “Nitrojen dioksit insanlar için çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir kirletici madde olsa da araştırmamızın sonucunda böcekler ve bitkiler üzerinde de büyük etkileri olabileceği bulundu” dedi.

“Böcekler yaşadığımız dünyadaki doğanın çok önemli bir parçası ve ekosistemin sağlıklı bir şekilde var olması için de büyük önem arz ediyorlar. Birçok insan, arılar gibi polen taşıyan böceklerin yiyecek üretimi için çok ciddi önem taşıdığını biliyordur ancak aynı zamanda yabani bitkilerin, çalıların ve ağaçların da devamlılığı için önemli oldukları araştırmamızın bulguları arasında.”

Dr. Campbell konuşmasına “Bitkilerle beslenen böcekler, bitkiden aldıkları besinlerin tekrardan toprağa karışmasına yardımcı oluyorlar ve kendileri de yabani kuşlar, sürüngenler, memeliler ve başka böcekler için besin kaynağı rolündeler. Aynı zamanda böcekler çürüyen organik maddeleri ayrıştırmada da önemli bir rol oynuyorlar. Bilim insanları böcek popülasyonunun düşüşü hakkında endişeliler” sözleriyle devam etti.

Dr. Campbell böceklerin sayısındaki bu düşüşe daha fazla önem vermemiz gerektiğini vurguladı.