Şeker Hastalığında Risk Faktörü 35 Yaşlarına Kadar Geriledi

Halk arasında 'şeker hastalığı' olarak da bilinen diyabet, risk faktörü olarak yüksek yaşları daha çok işaret etse dahi, son zamanlarda 35'li yaşlara kadar düştü.

Diyabet hastalığının ne olduğundan kısaca bahsetmek gerekirse, kanda bulunan glikoz yani şeker seviyesinin normalin üstüne çıkması ve buna bağlı olarak normalde glikoz içermemesi gereken idrarda, glikoza rastlanması denilebilir. Ülkemizde va aslında tüm dünya genelinde en çok rastlanan hastalıklardan birisidir. Her ne kadar, çok sık rastlamadığımızı düşünseniz de veriler dünya üzerindeki her 11 yetişkinden birinin diyabet hastası olduğunu belirtiyor. Ve yine her ne kadar, basit bir hastalık izlenimi verse de dünyada her 6 saniyede 1 kişi diyabete bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor.

10 - 14 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen '20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'nde Anadolu Ajansı muhabirlerine konuşan Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, yeni ilaçların bulunmasına rağmen dünya üzerinde bulunan oranların değişmediğini ifade etti. Ayrıca ileriye dönük beklentilerini de paylaşan Prof. Dr. Kerim Güler, 2035 yılında dünyada 650 milyon kişinin diyabete sahip olacağının beklendiğini de ekledi.

Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Güler, "İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı. Diyabet 35'li yaşlara kadar indi. Pankreas, vücudun merkez bankası gibidir. Kişi, yediği şekerli gıdalarla buradan bir birim insülin çeker. Merkez bankasının deposu boşalınca da kişiler şeker hastası olur. Diyabetten korunmak için yaşam tarzı değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Haftanın 5 günü 45 dakikalık tempolu yürüyüşün yapılması gerekiyor. Beslenmede kan şekerini ani yükselten çikolata, şekerli kurabiye, kolalı içecekler gibi yiyecek ve içeceklerden uzak duracağız. Bunlar kan şekerini ani yükseltir, ani düşürür. Beynin dengesini bozar. Bunların yerine emilimi yavaş olan yiyecekler yenilmesi gerekir." dedi.

Diyabet hastalığının en sık görülen belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, hızlı ve istemsiz kilo kaybı, bulanık görme, özellikle ayaklarda uyuşma ve karıncalanma, yaraların normalden geç iyileşmesi, ciltte kuruluk ve kaşıntı ve ağızda koku bulunuyor.