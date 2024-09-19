Max-Planck'tan HEXEL modülleri: LEGO tarzında yeniden yapılandırılabilen ve yüksek hızda çalışan robot teknolojisi.

Max-Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü (MPI-IS) araştırmacıları, LEGO tarzında bir araya getirilebilen altıgen robotik modüller geliştirdi. Bu modüller farklı şekillerde yeniden yapılandırılarak yüksek hızda çalışan robotlar oluşturabiliyor.

MPI-IS'in Robotik Malzemeler Departmanı'ndan Christoph Keplinger liderliğindeki ekip çalışmalarını anlattı. HEXEL adı verilen bu modüller, cam fiberden yapılmış hafif ve sert plakalarla oluşturulmuş bir dış iskelete sahip. İç kısımdaki eklemler, hidrolik olarak güçlendirilmiş kendini iyileştiren elektrostatik (HASEL) yapay kaslarla hareket ediyor. Yüksek voltaj uygulandığında, bu yapay kaslar aktive olarak altıgenin şeklini değiştiriyor

HEXEL modülleri ile gelişmiş hareket kabiliyeti

Yapılan çalışmalarla birlikte HEXEL modüllerinin birden fazla modül birleştirilerek yeni robot geometrileri oluşturabileceğini ve bunların çeşitli ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılabileceği görüldü.

Videolarında, modüllerin dar alanlardan geçme, yüksekten sıçrama ve hızlı hareket etme gibi yetenekleri sergileniyor. Araştırmacılar bu yeniden yapılandırılabilir robotların çok yönlülük sağladığını ve çeşitli kullanım senaryolarında etkili olabileceğini vurguluyor.