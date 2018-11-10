Katlanabilir Telefonları Satın Almaya Değer mi?

Hala gelişme aşamasında olan katlanabilir telefonlar gerçekten fiyatlarını hak ediyorlar mı?

Kendinizi hazırlasanız iyi olur çünkü katlanabilir telefonlar yolda. Yıllardır haberlerini yaptığımız ve hakkında konuştuğumuz katlanabilir telefonlar artık hayal değil gerçek olacaklar. Ancak ilk katlanabilir telefonu gördüğümüze göre kendimize şu soruyu sormalıyız: “Gerçekten katlanabilir telefon şu anda bir ihtiyaç mı?”

Fazlasıyla havalı ve gelecekten gelmiş gibi dursalar da fiyatlarını en azından şu an hak edecek pozisyonlarda olmayabilirler.

Samsung ve Royole esnek ekrana iki farklı yaklaşımda bulunmuşlardı. Samsung, birini tablet olarak kullanmanız için büyük bir ekran ve dış tarafta bulunan küçük bir ekranla iki adet ekranı kullandı. Samsung’un Geliştiriciler Konferansı’nda gerçekten kötü ışık koşulları altında tanıtılan cihaz, tuğla gibi görünüyordu ve pahalı bir tablo kadar geniş çerçeveleri vardı. Görüntülere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz:

Royole FlexPai ise hayalimizdeki katlanabilir telefon formuna çok daha yakın bir şekilde geldi. Cihazın dış tarafında bulunan tek bir ekran ile telefonu gerçekten de katlayabiliyorsunuz. Ancak diğer özellikleriyle pek de bir şey sunamayan bu donanım başarısı 1.300 dolar eder mi şüpheliyiz.

Şu anki tanışma evresini atlattığımızda ve bu alandaki teknolojinin de gelişmesiyle gerçekten kullanmak isteyebileceğimiz katlanabilir telefonların gelmesi mümkün gibi görünüyor. Mevcut katlanabilir telefonların özellikleri şu anki amiral gemileriyle aynı olsa dahi katlanma şekilleri ve kaba durmaları sebebiyle büyük bir satış noktası olarak öne çıkmıyorlar.