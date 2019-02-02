Selçuk Bayraktar’dan Çok Sert Milli Heli İHA Açıklaması

BAYKAR Makina Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye’nin ilk milli insansız hava helikopteri Malazgirt hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. 2009’da Hakkari Hantepe’deki operasyondan görseller paylaşan Bayraktar, “Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü” dedi.

2006 yılında BAYKAR Ar-Ge ekibinin girişimleriyle başlanan Malazgirt İHA projesi, Türkiye’nin ilk milli insansız hava helikopteri olacaktı. 2009 yılında yaşanan bir kaza sebebiyle uçuş izinleri iptal edilen Malazgirt, o tarihten itibaren rafa kaldırılmıştı.

Twitter hesabı üzerinden “Seyir Defteri” etiketli paylaşımlarıyla savunma sanayinde yaşanan gelişmeleri ve kendi yorumlarını takipçileriyle paylaşan Selçuk Bayraktar, dün attığı Tweet ile Türkiye'nin ilk milli insansız hava helikopteri Malazgirt projesine değindi. 2009 yılındaki Hakkari Hantepe’de Malazgirt’in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyondan kareler paylaşan Bayraktar, şu notu düştü:

“Türkiye'nin ilk Milli Heli İHA'sı Malazgirt, eğitimini Şırnak'ta acilen tamamladıktan sonra operasyonlarda çatışmalara girdi. Sonrasında bir kaza geçirdi. Kaza bahanesiyle uçuşu yasaklandı. Proje birilerinin maşası olan bürokratlarca öldürüldü.”

Daha önceki paylaşımlarında da 2009’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Taktik İHA prototipinin TSK envanterine alınma sürecindeki zorlukları anlatan Bayraktar, “Büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelen ve birilerinin maşası olan askerî yetkililer, o dönemde Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya dahi kalktılar” ifadelerini kullanmıştı.

150 ile 305 metre arasında net görüntü ve ses iletme kabiliyetine sahip Malazgirt, arazilerde dik iniş kalkış yapabilme özellikleriyle dikkat çekiyordu. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen insansız helikopter, taşıdığı özelliklerde o dönemde eşi benzeri olmayan bir araçtı.