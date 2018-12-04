Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu'nda konuşan Selçuk Bayraktar, milli sistem ve teknolojilerin öneminden bahsetti.

İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve velilerinin iş birliğinde Üsküdar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 'Gelecek İçin Eğitim Tasarımı Sempozyumu'nda konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar 'Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA Sistemleri' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Teknolojilerin temelinde savunma sanayinin yattığını dile getiren Bayraktar, savaş uçaklarının İHA'lara dönüştüğünü, bundan sonra yapılacak bütün savaş uçaklarının insansız olacağını ifade etti. Teknolojik ürünlerde yazılımın milli olması gerektiğine işaret eden Bayraktar “Bugün yurt dışından gidip insansız hava aracını (İHA) aldınız. Bu noktada uçağınızda beyni olan bilgisayarın içindeki yazılım sizin değil. En gelişmiş uçağı aldığınız zaman, o bilgisayar içinde ne yazılım varsa o hükmediyor uçağa. Ülkeniz yüksek teknolojik ürünleri üretmezse müreffeh olamıyor. Sadece üretmeniz değil teknolojik ürünleri tasarlıyor da olmanız gerekiyor.” dedi.

TSK’nın, terörle mücadelede ve operasyonlarda İHA ve SİHA'ların kullanılmaya başlandığını ifade eden Selçuk Bayraktar, Afrin Operasyonu'nu örnek verdi. Bayraktar, "Ülkemize bir yabancı uçak saldırmadı. İlk defa 15 Temmuz'da kendi uçaklarımız kendi topraklarını vurdu. Pilot bize ait değildi, aynen silahlar da o yazılım sistemleri size ait değilse, günü gelir ancak sizi vurur." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin yüzde 100 milli ve özgün tasarımı olan, yüzde 93 yerli sanayi katılımı ile İHA ve SİHA'lar konusunda önemli gelişmeler gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca Türkiye’nin silahlı İHA ve akıllı mühimmatını kendi üreten 6 ülkeden bir tanesi olduğunu söyledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gelecekte otonom araçlar, uzay teknolojileri, akıllı şehirler, insansı robotlar, karanlık fabrika gibi projelerin hayata geçirilmeye başlanacağını kaydetti.