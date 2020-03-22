Selçuk Bayraktardan Solunum Cihazı Üretimine Destek Geldi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinden paylaştığı videoda şirket olarak yerli solunum cihazı üretimine destek verdiklerini açıkladı. Yerli bir firmadan 250 adet cihaz sipariş ettiklerini belirten Bayraktar, bunların ihtiyaç halinde kullanıma hazır olacağını da vurguladı.

Koronavirüsle boğuştuğumuz bu günlerde medikal cihazlar büyük önem arz ediyor. Virüs nedeniyle yoğun bakıma yatan hastaların sayısı artmaya devam ederken, enfekte olanların solunum sisteminde çok büyük hasarlar kalabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için şu anda en önemli aletlerden biriyse ventilatör olarak da bilinen suni solunum cihazları. Özellikle yaşça büyük hastalar, bu cihazı kullanmak zorunda kalabiliyor. Bu noktada vaka sayısının artmasıyla çok daha fazlasına ihtiyaç duyabileceğimiz ventilatörlerin üretimi büyük önem taşıyor.

Savunma sanayisinde önemli bir şirket olan Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter üzerinde yaptığı videolu paylaşım ile şirket olarak 250 adet ventilatör sipariş ettiklerini duyurdu. Virüsle mücadelede çok önemli yere sahip olan bu cihazların yerli üretimine destek olmak ve üretimin hızlanmasını sağlamak için Biosys firmasına sipariş verdiklerini söyleyen Selçuk Bayraktar, Biosys'nin ürettiği ventilatörlerin şu anda başarılı bir şekilde kullanıldığını ve bu cihazların ihtiyaç halinde ülkemizde ya da yine ihtiyaç sahibi olan kardeş ülkelerde kullanılması için devletin ilgili kurumlarına hediye edileceğini belirtti.

Bayraktar, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi:

Koronavirüse karşı alınabilecek en iyi önlem çok gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamak, bol bol su içmek ve el yıkamak. Bu noktada Selçuk Bayraktar da paylaştığı videoya 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede kişisel tedbirlerimizi almalı, sosyal mesafeyi korumalı, zorunlu haller dışında evden çıkmamalıyız' cümleleriyle başlayarak takipçilerini uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla hasta sayımızın 947'ye hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının ise 21'e ulaştığını duyurdu. Öte yandan dünya genelinde virüsle enfekte olan kişi sayısıysa 316.409'a ulaştı.