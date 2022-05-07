Selçuk Üniversitesi MarkaFest Etkinlikleri Başlıyor

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen MarkaFest ve MarkaFest Akademi, 9 Mayıs'ta başlıyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ‘Marka Fest: Kampüste İlham Veren Öyküler’ etkinliği bu yıl da sektöründe öncü markaların birbirinden önemli isimlerini ve öğrencileri bir araya getiriyor.

Etkinliğin 4. yılında MarkaFest 9-13 Mayıs 2022, MarkaFest Akademi ise 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yanı sıra pazarlama, iletişim, reklam ve markalaşma ile ilgilenen tüm katılımcılar etkinliği dijital mecralardan canlı ve ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.

MarkaFest ve MarkaFest Akademi’yle öğrencilerle markaların üst düzey yöneticileri bir araya geliyor

‘Öğrenecek Çok Şey Var’ mottosunu benimseyen MarkaFest Akademi etkinliğinde gençler, profesyonel iş hayatına hazırlanırken sektörün öncü şirketleri; Microsoft, Garanti BBVA, Lc Waikiki, Türk Hava Yolları, Huawei, Jaguar Land Lover, Hayat Kimya, Beşiktaş JK, Rossman ve Turkcell’den çok sayıda üst düzey yönetici de etkinliğe katılım sağlıyor.

Farklı sektörlerden katılım gösteren isimlerle birlikte öğrencilerin profesyonel yaşama hazırlanması ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Alanında uzman konuşmacılar sayesinde öğrencilerin kariyer planlarına, bilgi birikimlerine ve vizyonlarının gelişimine pozitif etki bırakılması planlanıyor.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgilere buraya tıklayarak ulaşabilir, etkinliğe katılım sağlayarak alanında uzmanlaşmış kişilerin kariyer planlamanıza katkı sağlayacak konuşmalarını dinleme fırsatı yakalayabilirsiniz.

MarkaFest'in bu yılki konuşmacıları:

MarkaFest Akademi'nin bu yılki konuşmacıları: