Selena Gomez, fotoğrafını moda ve giyim temalı bir mobil oyunda kullanan şirketlere 10 milyon dolarlık dava açtı. Gomez, açtığı davada fotoğrafının izinsiz kullanıldığını ve üzerinden para kazanıldığını öne sürdü.

Oyun geliştiricileri, oyunlarında bazen esinlenmenin ötesine geçip gerçek kişilerin fotoğraflarını izinsiz kullanarak başlarına iş açabiliyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, Clothes Forever-Styling Game adlı bir mobil oyunda fotoğrafını kullanan şirketlere karşı 10 milyon dolarlık bir dava açtı.

Gomez, hem Guangzhou Feidong Software Technology Co. hem de İngiliz şirketi MutantBox Interactive Limited'i fotoğraflarını izinsiz kullandığı için dava etti. Gomez, fotoğrafının oyunda kullanılmasına izin vermediğini ve Flare dergisinin kapağında kullanılan bir fotoğrafın oyunda yer aldığını öne sürüyor.

Selena Gomez'in Clothes Forever'da izinsiz kullanılan fotoğrafı

Selena Gomez'in yaptığı suçlamada, "Gomez, kendisine sorulsaydı, fotoğrafının bir oyunda bu şekilde kullanılmasına izin vermezdi. Görünüşe göre oyun, kullanıcıları oyun içi satın alma işlemleri yapmaya teşvik eden tatsız bir uygulamaya dayanıyor. Oyundaki hayali harcamaları finanse etmek ve özelliklerin kilidini açmak için 99,99 dolarlık satın alımlar yapılabiliyor." ifadeleri yer alıyor.

Moda ve giyim odaklı bir oyun olan Clothes Forever - Styling Game, çoğu mobil oyun gibi oyun içi satın alımlar üzerinden para kazanıyor. Oyunda kullanıcılara farklı tasarımlar satın alabilmeleri için 1 dolardan 99 dolara kadar maliyeti olan elmas satışı yapılıyor.

Selena Gomez'den önce Lindsay Lohan, Taylor Swift ve Kim Kardashian gibi yıldızlar da daha önce fotoğraflarının izinsiz kullanıldığı iddiasıyla oyun şirketleriyle davalık olmuşlardı.