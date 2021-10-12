Özçekim Yapmak İsteyen Vatandaş, 50 Metreden Düştü

Adana'da iki vatandaş, Varda Köprüsü yakınlarında selfie çekmek isterken 50 metre yükseklikten düştü. Vatandaşlardan bir tanesi olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri ise hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Sizlerle zaman zaman, sosyal medya tutkusunun insanların nasıl hayatlarına mal olduğundan bahsediyoruz. Bu kez, yine böyle bir olay yaşandı. Adana'da selfie için sarp bir araziye giden Hatice Nur Karabulut ve Mazlum Sözeri isimli iki vatandaş, kayalıklardan düştüler. Karabulut olay yerinde can verirken Sözeri'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Adana'nın Karaisalı isimli ilçesinde bulunan Varda Köprüsü yakınlarında gerçekleşen olayda uçurumun kenarına çok fazla yaklaşan ikili, anlık bir denge kaybı sonucunda kayarak 50 metre yüksekten düştüler. Çevredekilerin ihbarı üzerinde AFAD başta olmak üzere kolluk kuvvetleri ile itfaiye de olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Hatice Nur Karabulut için yapılabilecek hiçbir şey kalmadığı belirtildi.

Jandarma soruşturma başlattı

Olay anında bölgede olan vatandaşların verdikleri ifadeye göre yaşanan olayda herhangi kasıt yoktu. Ancak işini yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattılar.

Bu arada; Mazlum Sözeri'nin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyelim. Hatice Nur Karabulut ise otopsi çalışmalarının tamamlanmasıyla toprağa verilecek.