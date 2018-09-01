Şempanzelerin İnsanlara Taş Çıkartan 5 Politika Stratejisi

Gerek genetik özellikleri gerek de sosyal yaşamları ile insanlığa en yakın tür olan şempanzelerin, politika hakkındaki şaşırtıcı derecede başarılı 5 stratejisi.

Bilimsel veriler incelendiğinde vahşi doğada yaşayan canlılar arasından insan zekasına ve sosyal yapısına en yakın canlının şempanzeler olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Tıpkı insanlar gibi sosyal bir canlı olan bu zeki yaratıklar, ilkel yapılarına karşın insanoğluna örnek olabilecek davranışlara sahipler. Karşınızda şempanzelerin sosyal yaşam kurallarından örnek almamız gereken 5 politik tavsiye.

Dostlarınızı Yakın Tutun; Düşmanlarınızı ise Daha Yakın Tutun

Şempanzelerin grup yaşamı sürekli değişen liderlerden oluşur. Eğer amaç en tepeye çıkmak ve söz sahibi olmaksa yeri geldiğinde düşmanla bile ittifak kurmanız gerekir.

Korku Duyulan Bir Lider Olmaktansa Sevilen Bir Lider Olmak Daha İyidir

Eğer korku duyulan bir lider olursanız gücünüz azaldığı anda sizi alaşağı etmek isteyen onlarca düşmanınız olacak demektir. Şempanzelerin yaşamı incelendiğinde gücüyle bir yere gelen ve korku salarak liderliğini koruyan lider, güçten düştüğü anda saldırıların odak noktası haline gelir. Ancak lider korku yerine sürünün sevgisi ve desteğiyle liderliğini yapıyorsa, bu geçiş çok daha yumuşak olur. Alfa şempanze sert bir lidere nazaran daha uzun süre sürünün başında ömrünü geçirir.

Söz konusu İttifaksa Güçsüz Birini Yanına Alarak Sayı Üstünlüğü Yakalamak Önemlidir

Sürünün en gelecek vadeden güçlü üyesiyle ittifak kurmak eğer amacınız liderlikse size fayda sağlamaz. Güçlü bir ittifak amacınız gerçekleştikten sonra sizden çok fazla şey isteyecektir. Ancak güçsüz biriyle anlaşırsanız, sayı üstünlüğü sizde olduğu gibi zafer anında ittifaklarınızın talebi daha mütevazi olur.

Sevilen Bir Lider Olmak İyidir Ancak Destekçilerinizi de Beslemeniz Gerekir

Akıllı alfa şempanzeler, kendi içerisinde bir tür vergi sistemi geliştirerek 12 yılın da üstünde lider olmayı başarabilir. Bu sistem ise tahmin edeceğiniz üzere destekçiniz olmayanların ürünlerine el koyup bunu destekçilerinizle paylaşmanız üstüne kurulu. Bunu bir tür rüşvet sistemi olarak değerlendirmek de mümkün.

Dış Tehditler Desteği Arttırabilir

Tıpkı insanlarda olduğu gibi şempanzelerde de tehlike anında liderin önemi daha da artar. Şempanze sürüsüne yönelik bir tehdit gerçekleştiğinde, bu tehdit sürünün bir bütün gibi hareket etmesine olanak verdiği gibi lidere olan sevgiyi ve saygıyı da arttırır. Grup içindeki anlaşmazlıklar hayati tehdit nedeniyle ortadan kalkar, yeni destekçiler kazanılır.