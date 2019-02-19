CERN, 90’lı Yılların İnternet Deneyimini Yaşatıyor

Doksanlı yıllarda internetin nasıl olduğunu merak edenler için CERN’in sunduğu hizmet, 90’lı yılların tarzında internet deneyimi sunuyor.

İnternetle büyüyen bir nesil için internet her zaman var olan, her zaman akıcı bir hizmet olarak gözükse de gerçekler pek de böyle değil. CERN, bizi zamanda geriye götürüp 90’lı yılların internet deneyimini yeniden yaşatıyor.

Doksanlı yıllarda hızlı yüklenen resimler, internetten inen filmler, yayın servisleri, hızlı bağlantılar, hiperlinkler, sayfa içinde bağlantılar, flash benzeri eklentiler, GIF’ler, Facebook, YouTube yok. Neredeyse hiçbir şey yok.

CERN’deki bir ekibin kurmuş olduğu 1990 WorldWideWeb tarayıcı, normal bir tarayıcının içinde açılıyor ve internette 1990 yılındaymışsınız gibi gezinebilmenizi sağlıyor.

Projenin amacıysa internetin, daha doğrusu dünyayı saran ağın 30. yılını kutlamak. Dünyayı saran ağ, www ifadesinin açılımı olan World Wide Web’in dilimizdeki karşılığı. Bugün pek çok teknolojinin temelinde yer alan, klimalardan elektrik prizlerine hemen her yerde ortaya çıkan bu ağın mütevazi kökenlerine güzel ve nostaljik bir bakış şansı sunan siteye bu adresten ulaşılabiliyor.

Bazı kullanıcılar siteye erişim sağlamakta sıkıntılar yaşadıklarını söylüyor. CERN ekibi bunu bilinçli de yapmış olsa bilinçsiz de yapmış olsa gerçek 90’lar ruhunu yaşatmayı başarmışlar.

90’lar İnternet deneyiminizi tamamlamak mı istiyorsunuz? Bulunduğunuz ortamda birisi telefonla konuşmaya başladığı anda bağlantınızı kesin. İnternet Mahir kimdir öğrenin.

(Bir de Space Jam filminin ilk filmden bu yana hiç güncellenmeyen web sitesi https://www.spacejam.com adresini ziyaret edebilirsiniz.)