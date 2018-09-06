Senegal'de Yapılan Fantastik Bina Tasarımlarına Sahip Şehir

Senegal’in turistik başkenti Dakar’da akılalmaz bir şehir projesi hayata geçiriliyor. Toplamda 2 milyar dolara mal olması beklenen proje, günümüz mimari anlayışlarından oldukça farklı yapılar içeriyor.

Afrika ülkesi Senegal’in yöneticileri, bir süredir başkent Dakar’ın artan nüfusuyla baş etmeye çalışıyorlar. Nüfus belli bir noktaya ulaştıktan sonra şehir yapısını değiştirmenin güç olacağını fark eden yöneticiler, hızla artan konut maliyetlerini de hesaba katarak yeni bir şehir projesine imza attılar.

Dakar’ın şu anki karmaşık yapılanması, dar sokakları ve çile dolu trafiği yeni projeyle tarihe gömülecek. Aynı zamanda işsizlik oranları da önemli ölçüde azalacak. 2013 yılında onay alan proje kente Diamniadio adı veriliyor. Şu ana kadar %80 oranında tamamlandığı söyleniyor.

Senegal’deki bazı otoritler, 2 milyar dolarlık masrafın ülkeyi daha da borçlu hale getireceğinden endişeliler. Tüm endişelere rağmen yeni şehir tam bir başyapıt olarak dizayn edildi. Gelin hep birlikte bu şehirde sanal bir tura çıkalım.

Mimarlık şirketi DLC'nin tasarımı, ülkedeki yerel kültürün esintilerini taşıyor:

Doğal dokulara bağlı kalmak için, her yapıda bakır dışında bir metal malzeme kullanılmıyor:

Senegal'de bulunan güçlü bir ağaç türü "baobab", tasarımların ilham kaynağı oldu:

Havalimanına 15 dakika uzaklıkta olan kentin bir de tren istasyonu bulunacak:

Elbette kapital merkez haline gelecek şehirde bir alışveriş merkezi olmazsa olmaz. Ayrıca ulusal kütüphane ve üst düzey konutlar bu AVM'ye yakın olacak:.

Şehrin gözde turistik mekanlarından olacak 5 yıldızlı otel:

Geceleri binalar, Black Phanter'in doğduğu ülke Wakanda'yı andırıyor olacak: