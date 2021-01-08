Geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan Serdar Kuzuloğlu, geleceğine yön vermek isteyenlere siber güvenlik uzmanlığını tavsiye etti. Kuzuloğlu'na göre gelecek 10-15 yılın en gözde mesleği siber güvenlik uzmanlığı olacak.

Gazeteci ve teknoloji Serdar Kuzuloğlu, geçtiğimiz günlerde bir başka gazeteci Fatih Portakal’ın YouTube kanalındaki “1 Konu 1 Konuk” adlı canlı yayın programına konuk oldu ve özellikle sektöre atılmaya hazırlanan öğrencilerin fazlasıyla merak ettiği “ Geleceğin mesleği ne? ” sorusunu yanıtlamaya çalıştı.

Sosyal medyayı bir “er meydanı” olarak olarak nitelendiren Kuzuloğlu, içerik üreticilerinin hayatlarına özenerek “YouTuber” olmak isteyenlerin kamera karşısına geçerek hemen bir içerik üreticisi olup olamayacaklarını görebileceklerini, YouTuber’lığın sanıldığı gibi “ışıltılı bir dünya” olmadığını ifade ediyor.

"Gelecek 10-15 yılın iş alanı: Siber güvenlik"

“Geleceğin mesleği”ni merak edenler için de açıklamalarda bulunan Serdar Kuzuloğlu, “Şu an hayatına yön çizmek isteyenler için bir kariyer söyliyim; siber güvenlik” ifadelerini kullandı ve dünyanın en büyük tehlikesinin siber güvenlik olmasına rağmen dünyanın en büyük eksiğinin siber güvenlik uzmanı olduğunu söyledi.

Siber güvenliğin hem dünyada hem de Türkiye’de gelecek 10-15 yılın en önemli iş alanı olacağının altını çizen Kuzuloğlu, esprili bir dille “YouTube’dan umduğunuzu bulamazsanız ben bir de buraya bakın derim” şeklinde konuştu. Serdar Kuzuloğlu’na göre şu anda dünyada siber güvenlik uzmanı sayısı yok denecek kadar az.

Serdar Kuzuloğlu'nun YouTuber olmak isteyenler ve kariyer önerileri ile ilgili konuşması (30:20)