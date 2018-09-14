Assassin's Creed III Remastered Ücretsiz Verilecek

Assassin's Creed Odyssey'in çıkışına bir aydan az bir süre kala, oyunu satın almayı düşünenler için Ubisoft'tan güzel bir haber geldi.

Assassin’s Creed Odyssey, serinin gedikli hayranları için dahi çok da heyecan uyandırmış değil. Serinin bir önceki oyunu Origins'in mekaniklerini neredeyse hiç değiştirmeden, oyundaki dokuları dahi birebir alıntılayarak kullanan Ubisoft, geçtiğimiz yıl oluşturduğu intibayı kısa sürede yerle yeksan etti.

Bununla birlikte oyunun çıkışına yaklaşmışken, Ubisoft cephesinden yeni bilgiler geliyor. Oyunu satın alan ve sene içerisinde çıkan bütün DLC'leri de edinmek isteyerek 'Season Pass' aboneliği de alacak olan oyuncular, Assassin’s Creed III: Liberation'un Remastered versiyonuna ücretsiz sahip olacak. Oyun aynı zamanda 2019'un mart ayında tek başına satın alınabilir halde de piyasaya çıkacak.

Açıkçası bu haberin oyunu veya season pass içeriğini satın almak için başlı başına yeterli olmadığı çok açık. Zaten serinin çoğu hayranına göre en yavan ve kötü oyunuyken, bir de pek bir yenilik sunmayan bir yapımla geliyorken yapıma para harcamak istenir mi merak konusu. Belki de yeni oyuna dair dikkat çeken tek unsur Atlantis DLC'si olacak gibi görünüyor. İşin içine mitolojik ögelerin ve mekanların girdiği bir Assassin's Creed hikayesi oldukça hoş olabilir.