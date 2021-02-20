Sert adam rollerinin aranan ismi Danny Trejo, deepfake teknolojisi kullanılarak Wonder Woman rolünde oynatıldı. Daha çok kötü adam rolleriyle bilinen Trejo'nun Diana performansı pek çok kişi tarafından beğenildi.

Süper kahraman filmi Wonder Woman'da Diana rolünü Gal Gadot yerine Amerikalı aktör Danny Trejo oynasaydı nasıl olurdu? Bu sorunun yanıtını merak eden bir YouTuber, son dönemlerde oldukça popülerleşen deepfake teknolojisini kullanarak 2017 yılında yayınlanan Wonder Woman filminden bir sahneye Danny Trejo'nun yüzünü ekledi.

Deepfake teknolojisiyle oluşturulan videoda, Diana'nın Steve Trevor'a ne kadar güçlü ve durdurulamaz olduğu göstermek için savaş meydanında, mermilerin arasında yürüdüğü bir sahne yer alıyor. Şimdiye kadarki en inandırıcı deepfake videosu olmasa bile yapılan montajın fena olmadığı söylenebilir.

Wonder Woman rolünde Gal Gadot yerine Danny Trejo yer alsaydı nasıl görünürdü?

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Danny Trejo, kendine has sert sırıtışıyla rolün hakkını vermiş gibi görünüyor. Her ne kadar oynadığı sert rollerle de tanınsa Trejo'nun kendisinin de bu videoyu eğlenerek izlediğini tahmin etmek çok zor değil. Aynı zamanda eğlenceli Instagram paylaşımlarıyla bilinen ünlü aktör, daha geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde aşk tanrısı kılığında çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı.

Bu zamana kadar birçok önemli projede yer alan Trejo'yu başrollerde göremesek de Hollywood'un aranan isimlerinden biri olduğu aşikâr. Genellikle sert bir adamı, eski bir dolandırıcıyı ya da kötü adamların sağ kolunu canlandırdığı rollerle tanınıyor. Bu karakterler genellikle bıyıklı ve huysuz olmalarıyla ön plana çıkıyor.

Peki, siz Danny Trejo'nun Wonder Woman performansını beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.