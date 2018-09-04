Ses Dalgalarını Kullanarak Sıvıları Kontrol Eden Cihaz

Harvard Üniversitesinde geliştirilen bir proje kapsamında; başta su olmak üzere her türlü sıvı madde, zararsız bir şekilde ses dalgaları ile kontrol edilebiliyor.

Günümüzde yazıcılar inanılmaz boyutlarda gelişmiş hatta yavaş yavaş 3 boyutlu yazıcılar hayatımıza girmeye başlamış olsa da, klasik anlamda kullandığımız mürekkepli yazıcılar çağımıza göre bir hayli ilkel bir teknolojiye dayanıyor. Sıvı kontrolü üstündeki yeni bir çalışma ise başta gündelik hayattaki yazıcı anlayışını değiştirme potansiyelinin yanında ucu tıpta devrim yaratacak noktalara kadar ilerliyor.

Harvard araştırmacıları tarafından geliştirilen projede sıvı damlacıklar, akustik kaldırma teknolojisi kullanılarak yönetilebiliyor. Temel anlamda ses dalgalarının fiziksel etkilerini baz alan projede, başta su olmak üzere birçok sıvının kullanım alanı farklı bir boyut kazanıyor.

Özellikle sıvılaştırılmış metal düşünüldüğünde boyutu ve gücü ayarlanabilir bu teknoloji ile oluşturulabilecek yapıların neredeyse sınırı yok. Diğer bir koldan söz konusu projenin biyolojik materyaller için de zararsız olması, atılımın ilaç sanayisinde devrim yaratarak daha önce yapılamamış yeni ilaçlara olanak vermesi planlanıyor.

Projenin aktif olarak kullanılabilmesi için daha önümüzde uzunca bir süre olsa da bahsi geçen sistemin, ilaç sanayisinde ve endüstriyel sanayide yapabileceklerinin sınırını öngörmek biraz güç. Oldukça işlevsel bir uygulamanın ilk adımlarının başarıyla atıldığına tanık olmak, insanlık için son derece umut verici.