Sesinizle İlgili Öğreneceğiniz 7 Enteresan Bilgi

BBC Radyo'nun en sevilen programlarından olan 'The Curious Cases of Rutherford & Fry', bu kez sesle ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

Günün her vaktinde kendi sesimize maruz kalmamız, belki de hakkında daha çok şey öğrenme isteğimize ket vuruyor. Bugün sizler için sesinizle ilgili ilginç bulabileceğiniz 7 farklı bilgiyi derledik.

1. Doğuştan bir aksanımız var mı?

Bebekler daha anne karnındayken dahi anne ve babalarının aksanına sahip oluyor. Fransız ve Alman bebekler üzerinde yapılan araştırmalar, daha sonraki süreçte bebeklerin anne ve baba karnındayken duydukları aksanı kaptıklarını ortaya çıkardı.

2. Konuşurken gırtlağımız içerden nasıl gözükür?

Tam da yukarıdaki gibi... Ses göğüs kafesinden çıkmaya başlıyor ve gırtlak aracılığıyla kontrollü bir çıkış sağlıyor. Dudak, çene, dil ve boğaz arkasındaki damak dokusuyla da size özgü eşsiz bir ses çıkmış oluyor.

3. Ses neden giderek derinleşir?

Erkeklerin ergenlik çağında seslerinin çatallandığı bilinen bir gerçek. Sonraki süreçte gırtak boğazın içlerine ilerleyip görünür hale geliyor. Adem elmasının çıkışıyla birlikte gırtlakla ağız arasındaki mesafe uzamaktadır. Bu sebeple erkeklerin sesi kadınlarınkinden daha kalındır.

4. Sesiniz gittikçe sevdiğiniz kişiye mi benzer?

Belki de listenin en enteresan bilgisi bu. Kişinin istemsiz bir biçimde sevdiği insanın sesini taklit ettiği ortaya çıktı. Sesininizin inceliği veya kalınlığı hoşlandığınız kişiye göre değişiyor.

5. Ses telleri gevşeyince ne olur?

Yaşlandıkça insanın ses telleri gevşer ve hava sızdırmaya başlar. Bu sebeple nefesiniz daha sık kesilir ve cümleleri tamamlayamamaya başlarsınız. Kas incelmesinin de bunda bir etkisi mevcuttur.

6. Sesiniz sizden genç midir?

Evet, sesiniz sizden çok daha geç yaşlanır. Bu yüzden birinin sesinden yaşını tahmin etmeye çalıştığınızda genelde yanılırsınız.

7. Sesiniz nasıl zinde kalır?

Tıpkı vücudunuz gibi sesiniz de egzersize ve zinde kalmaya ihtiyaç duymaktadır. Bunun için diyafram nefesi almayı, doğru nefes alma tekniklerini öğrenmenizde fayda var.