Yapay zekâ ile birlikte var olan ses kliplerinden yeni seslendirmeler oluşturulabiliyor. Seslendirme sanatçılarının da bağlı olduğu sendika SAG-AFTRA'nın yaptığı yapay zekâ anlaşması tartışılırken, anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Oyuncularla birlikte seslendirme sanatçılarının da sendikası olan SAG-AFTRA ile Replica Studios arasında yapılan anlaşma pek çok kişinin dikkatini çekerken, seslendirme sanatçıları arasında da tartışma yarattı. Bu durumun sebeplerinden biri de anlaşmanın ilk aşamada net olarak açıklanmaması idi. Peki bu anlaşma neleri kapsıyor?

Anlaşma tartışma yaratmıştı

Honkai: Star Rail ve Genshin Impact gibi oyunlardan bildiğimiz Emi Lo, "İşimizi yapay zekâya devreden bir sendikaya her ay para ödememize bayılıyorum." derken, SAG-AFTRA ise bu anlaşmayı, "seslendirme sanatçıları için yeni istihdam seçenekleri elde bulmanın güvenli bir yolu" olarak tanımlıyor. Kurumun baş müzakereciliğini de yapan Duncan Crabtree-Ireland, pek çok üyenin bu anlaşmadan memnun olduğunu söylüyor.

Bir yandan da SAG-AFTRA için toplu görüşmeler devam ediyor

ABD'de hemen her mesleğin bir sendikal çatısı bulunur ve bu çatı altında bir toplu iş sözleşmesi yapılır. Böylece bireysel üreticiler ya da emekçiler, şirketlere karşı bir mücadele zemini kazanırlar. Seslendirme sanatçıları da, bu sanatçıların birlikte çalıştığı firmalar da bu sözleşmenin taraflarıdır.

Söz konusu anlaşma şu anda "interaktif medya anlaşması" olarak anılıyor ve bir tarafta 140 bin sanatçı, diğer tarafta da Electronic Arts, Activision Blizzard, Take-Two gibi dev firmalar yer alıyor. Sözleşmede bir taraf minimum ücret, temel haklar, grev hakkı gibi hakları alır, karşılığında da firmalar da belli hizmetleri belli bir kalitede alacaklarını garantiler. NBA'deki sözleşme krizlerinin ya da geçtiğimiz aylardaki Hollywood yazar krizlerinin de temelinde bu sözleşmelerdeki anlaşmazlıklar vardı. Yani ABD'de bu iş epey ciddi.

Peki insanlar SAG-AFTRA'ya neden tepkili?

SAG-AFTRA ile Replica Studios arasındaki anlaşma bu noktada bir sorun teşkil ediyor gibi gözüküyor zira Replica Studios bu anlaşmanın bir tarafı değil. Şu anki anlaşma da devam eden sözleşme görüşmelerinden bağımsız olarak gerçekleştirilmiş durumda. Öte yandan Crabtree-Ireland, Replica Studios'un pazarlığın bir parçası olmadığını, yapacağı işin seslerin dijital replikasını üretmek olduğunu söylerken, anlaşmanın da devam eden sözleşme ile uyumlu olduğunu savunuyor.

Replica Studios bu dijital kopyaları ne yapacak?

Temel olarak Replica, SAG-AFTRA onaylı bir üçüncü parti yapay zekâ seslendirme sağlayıcı olarak oyun firmalarına hizmet verecek. Yalnız firma elindeki sesleri öyle canının çektiği gibi kullanamayacak. Sözleşmeye göre sanatçılar adil bir şekilde ücretlendirilecek, sanatçıların seslerinin yetkisiz kullanımına karşı sıkı önlemler alacak ve bu dosyalar, sanatçının onayı olmayan durumlarda kullanılamayacak. Sesler 1 yıllık lisanslanabilecek, sanatçının onayıyla bu süre uzatılabilecek. Süre uzatma durumunda sanatçıya tekrar ödeme yapılacak.

Yapay zekâ son yapılacak anlaşmada da merkezde yer alan konulardan biriydi. SAG-AFTRA bu anlaşma ile oyun firmalarına da bu konudaki beklentilerini göstermiş oldu. Öte yandan bazı sanatçılar, sadece seslerinin kullanılıp kendilerine para ödenmesini değil, sanatlarını icra etmeye devam etmek istediklerini ifade etti.