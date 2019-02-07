Sevgililer gününde sevgilinize ne alacağınız konusunda hâlâ kararsızsanız, sizler için Teknostore üzerinden seçtiğimiz hediye tavsiyeleriyle sevgilinizi mutlu edecek bir hediye alabilirsiniz.

Sevgililer gününe kısa bir süre kalmışken herkes kız arkadaşına, erkek arkadaşına ya da eşine güzel ve uzun süre kullanabileceği anlamlı bir hediye arayışına girmiş durumda. Eğer siz de bu arayıştaysanız ancak şu ana kadar bir hediye bulamadıysanız bu listemizdeki hediye fikirleriyle sevgilinizi şaşırtıp onu mutlu edebilirsiniz.

Sizin için Teknostore'dan seçtiğimiz beş hediye tavsiyesi sayesinde sevgililer gününde sevgilinize ne alacağınıza kolaylıkla karar verebilirsiniz. Çeşitli tavsiyelerde bulunduğumuz listemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Başlangıçta ilginç bir fikir gibi görünse de fotoğrafçılıkla ilgilenen kişiler için mükemmel bir hediye niteliğinde olan Eachine E33C Vanguard, 80 ila 100 metre arasındaki menzili sayesinde nefes kesen fotoğraflar yakalamanıza olanak sağlayacak. 3B hareket kabiliyeti ve 180 derece dönüş özelliği bulunan drone ile kuş bakışı ya da yüksek manzara fotoğraflarını yakalamak fazlasıyla kolay olacak.

Müzik dinlemeyi sevenler, akıllı Bluetooth hoparlörlerin ne kadar kullanışlı olduğunu biliyordur. Üzerinde aynı zamanda led bir ekran bulunan bu akıllı hoparlör sayesinde sevgilinize uzun süre kullanıp hatırlayabileceği bir hediye alabilirsiniz. 2.500 mAh’lik bataryası sayesinde 10 saatlik bir müzik zevki sunan Divoom Timebox Mini 3 ila 3,5 saat arasında da tam şarj olmaktadır. Cihazda aynı zamanda AUX girişi olduğunu da söylemekte yarar var.

Eğer sevgiliniz müzik dinlemeyi seviyorsa sevgililer günü hediyenizi bulduğunuz söyleyebiliriz. Fiyat performans konusunda başarılı olan KZ, ED12 kulaklığında aradığınız her şeyi uygun bir fiyata bulabileceğiniz söyleyebiliriz. 1,2 metrelik kablosuyla kablo sorunu yaşatmayan kulaklıkta tiz frekanslardan tok baslara kadar tüm sesleri net bir şekilde alabilirsiniz. Müzik dinlemeyi sevenler için mükemmel hediye konumunda olan KZ ED12 ile birlikte sevilinizi mutlu edebilirsiniz.

Giyilebilir teknoloji konusunda önde gelen firmalardan Xiaomi'nin akıllı bilekliği sayesinde bildirim ve çağrı kontrol etme gibi özelliklerin yani sıra uyku düzeni takibi ve nabız ölçümü gibi birçok farklı özelliği sayesinde uyku kalitenizi kontrol edebilirsiniz. 110 mAh’lik bataryasıyla 20 günlük bir kullanım süresi sunan cihaz aynı zamanda suya dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. Sade ve şık tasarımlı cihaz, sevgiliniz için mükemmel hediye olacaktır.

Günlük hayatınızda telefonla fazla ilgilendiğiniz zaman bataryamız günü kurtaramayabiliyor. Tam da bu noktada devreye giren Xiaomi Mi 2i ile telefonunuzun bataryasını düşünmeden güne devam edebilirsiniz. 10.000 mAh değerindeki powerbank'in 2,4A çıkışı sayesinde cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

Sevgililer gününde sevgilinize alabileceğiniz hediye önerilerini derlediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Teknostore sayfasında bulunan sevgililer günü koleksiyonuna ulaşmak için bağlantıya tıklayabilir, onlarca ürün arasından sevgilinize en uygun olacak hediyeyi seçebilirsiniz.