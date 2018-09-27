İnternet dünyasının son yıllarda en çok tıklanan capslerinden birisi olan “çapkın erkek arkadaş” fotoğrafı, İsveçli bir şirket tarafından reklamda kullanıldı. Şirket, ülkedeki resmi reklam kuruluşu tarafından cinsiyetçi bir görsel kullandığı için davalık oldu.

İsveç’te hizmet veren internetten iş bulma ve kariyer yönetimi şirketi Bahnhof, geçtiğimiz Nisan ayında Facebook hesabından paylaştığı bir gönderi yüzünden davalık oldu. Konunun bizi ilgilendiren tarafı, söz konusu paylaşımda yer alan reklam görselinin Türk internet kullanıcıları tarafından da yakından tanınması.

Bahnhof, kariyer servisini daha çok insanın kullanmasını sağlamak için, çapkın erkek figürünün bulunduğu bir stok fotoğrafın popülerliğinden faydalanmak istedi. Bu fotoğraf yıllar önce Antonio Guillem tarafından çekildikten sonra dünya genelinde bilinir olmuştu.

Söz konusu reklam ve anlamı şöyle:

Bahnhof, reklamda gözlerle aldatılan kadının üzerine “mevcut iş yeriniz”, çapkın erkek figürünün üzerine “sen” ve diğer kadının üzerine de “Bahnhof” yazmıştı. Görsel ve reklamın temel mantığı her ne kadar verilmek istenen mesaja uysa da, cinsiyetçi bir temele sahip olmadığını söylemek çok zor. Zira bu görselde kadınlar, fazlasıyla küçük düşürüyor. Haliyle bir şirket tarafından kullanılması, İsveç’teki resmi reklam otoritesini de harekete geçiriyor.

Bahnhof’un yaratmak istediği algı, herkesin mevcut iş yerinden daha iyi bir işverenle tanışmak için en ideal yer olduğu yönündeydi. Bunun için bir kadın üzerinden, bir başka kadını erkek figürü aracılığıyla küçük düşüren bir görsel kullanmak teknik bir hata oldu. Hatta İsveç’teki otoritelere göre bu görüntü, sadece kadınları değil erkekleri de küçük düşürüyor.

Reklamı yayınlayan şirket, cinsiyetçi bir mesaj vermek istemediğini, "İnterneti ve meme (caps) kültürünü takip eden herkes, bu görüntünün nasıl kullanıldığını biliyor” sözleriyle anlatmaya çalışıyor. Reklam Facebook’ta yayınlandığı için kaldırılma yetkisi ise Facebook’un elinde.