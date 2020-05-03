31 İlde Uygulanan Seyahat Yasağı 1 Gün Daha Uzatıldı

31 ilde uygulanan seyahat yasağına ilişkin bugün bir açıklama yayınlayan İçişleri Bakanlığı, bu gece son bulması beklenen yasağın 1 gün uzatıldığını açıkladı. Yasağın devam ettirilmesine ilişkin son karar, yarınki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda verilecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak’a yapılacak giriş/çıkışlara yasak getirilmişti. 18 Nisan tarihinde 15 gün daha uzatılmasına karar verilen bu yasak, normal şartlar altında 3 Mayıs’ı 4 Mayıs’a bağlayan gece son buluyordu. Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamadaysa yasağın 1 günlüğüne daha uzatıldığına karar verildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 18.04.2020 tarihinde 81 valiliğe gönderilen ‘Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri’ konulu genelge ile 31 ile kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm seyahatlerin normal şartlar altında bugün saat 00.00’a kadar sınırlandırıldığına da değinildi.

Seyahat yasağının devam ettirilmesine ilişkin karar yarın verilecek:

Yasağa dair alınan ilave 1 günlük karar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısından önce bu illere giriş çıkış yapılmamasını sağlamak adına alındı. Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeyse sonraki süreç değerlendirilecek ve seyahat yasağının devam ettirilmesinin gerekli olup olmadığına karar verilecek.

Yeni tedbirlerin 4 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı için Bakanlığımızca 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç) yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlama, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar uzatılmıştır.

Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş/çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."