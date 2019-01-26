Seyirci Oscarları Bohemian Rhapsody ve Green Book'a Gitti

2019 Oscar ödülleri töreninin adayları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Farklı dalda birçok filmin aday gösterilmesi izleyicileri şaşırtırken, akademi komitesi eleştirilerin hedefi oldu. İzleyicilerin gözünden Oscar ödülleri ise biraz daha farklı şekilde dağıtıldı.

Oscar ödülleri, sinema sektörü için en önemli başarı simgelerinden biri olarak biliniyor. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl verilen ödüller, tüm dünyanın merakla beklediği bir şölene dönüşüyor. Yılın en iyi filmi, en iyi oyuncusu, yönetmeni gibi daha birçok alanda sektöre emek vermiş kişileri onore etmek amacı ile verilen ödüllerin, bu seneki adayları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Camia içerisinde de seyirciler tarafından da eleştirilerin hedefi haline gelen ödül komitesinin seçtiği aday filmler spekülasyonlara neden oldu. Ödül törenine henüz zaman varken, izleyiciler tarafından bu sene en çok beğenilen filmler hangileriymiş, hep birlikte bir göz atalım istedik.

Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı film, vizyona girer girmez büyük bir etki yarattı. Hasılatı oldukça iyi olan film, hem eleştirmenlerden hem de izleyiciden iyi not almayı başardı. Aldığı 8,3 skor ile IMDB puanlarına göre yılın en beğenilen filmi olan Bohemian Rapsody, Akademi tarafından 5 dalda aday gösterildi.

Green Book

Ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförlüğünü yapan Tony'nin hikayesini anlatan film, IMDB'de 8,3 puan alarak, yılın en beğenilen bir başka filmi oldu. Afro-Amerikalıların 60'lı yıllarda verdikleri mücadeleyi sıcak bir dostluk hikayesi ile beyaz perdeye taşıyan yapım, Oscar ödülleri için de 5 dalda aday gösterildi.

Roma

Oscar ödül komitesi tarafından tam 10 dalda aday gösterilen Roma, seyirciler tarafından da oldukça beğenilen bir yapım oldu. IMDB puanı 8.1 olan film, aile,dram ve duygusallığı bir arada işleyerek, izleyicinin kalbine dokunmayı başarmış görünüyor.

A Star Is Born

Bradley Cooper'ın yönetmenliğini ve başrollerinden birini üstlendiği yapım, kariyerinde düşüşe geçen bir sanatçının, yetenekli bir müzisyenle tanışmasının hikayesini konu ediyor. Lady Gaga'nın, Cooper'la başrolleri paylaştığı filmin müziği de aylardır en çok dinlenenler listesinin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Oscar ödüllerinde 8 dalda aday gösterilen A star is born filminin, IMDB puanı da aday olduğu ödül sayısı ile aynı.

The Favourite

Kadrosunda Emma Stone gibi yıldız oyuncuların da yer aldığı film, 18. yüzyılın başlarında İngiltere ve Fransa'nın savaş halinde olduğu yıllarda geçiyor. Kraliçenin gözdesi olmak için saray içerisinde dönen oyunları konu edinen yapım, 7,9 IMDB puanına sahipken, akademi ödülleri için 10 dalda aday gösterildi.

Cold War

Soğuk savaş yıllarının Polonya'sında geçen hikaye, iki müzisyen arasındaki tutkulu bir aşk hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Pawlikowski'nin Cannes'da en iyi yönetmen ödülünü kazandığı yapım, Oscar ödülleri için 3 dalda aday gösterilirken, IMDB puanı 7,8 oldu.

Black Panther

Oscar ödül adaylarının en çok eleştirilen yapımlarından biri ise bir süper kahraman filmi olan Black Panther oldu. İlk defa bir süper kahraman filminin Oscar ödüllerine aday gösterilmesi nedeni ile büyük bir başarıya imza atmış Marvel yapımı Black Panther filmi, süper kahraman filmleri severler tarafından çok beğenilmişti. Adayların açıklandığı günden beri, Oscar'a aday gösterilecek kadar iyi olup olmadığı tartışmaları ile gündemde olan film, akademi ödülleri için 7 ayrı dalda aday gösterildi. Yapımın IMDB puanı ise 7,4.

Oscar ödülleri 24 Şubat günü sahiplerini bulacak. Bakalım ödüller, seyircilerin en çok beğendikleri yapımlar olan Bohemian Rapsody ve Green Book filmlerine mi yoksa akademinin tercihlerine mi gidecek, hep birlikte göreceğiz.