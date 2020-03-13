Şeyma Subaşı'nın Sevgilisi İçin İçişleri Bakanlığı Devrede

Bugün bir etkinlikte objektiflere yansıyan ve soru soran muhabirlere İtalya'dan geldiğini söyleyen Şeyma Subaşı'nın sevgilisi için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ya sınır dışı edilecek ya da 14 gün karantinaya alınacak.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Corona virüsü, son 3 aylık süreçte dünya genelinde neredeyse her ülkede görüldü. Virüs, bugüne kadar 137.445 kişide tespit edilirken 5.088 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Açıklanan verilere göre virüsten kurtulanların sayısıysa 69.779.

Artık pandemi olarak görülen Corona virüsü, üç gün önce Türkiye’de de görüldü. Yurt dışından geldiği belirtilen erkek bir birey olduğu açıklanan vakanın çevresindeki kişilerin de teste tabi tutulmasıyla bugün vaka sayısı 5’e yükseldi. Virüse karşı yetkililerden birçok uyarı gelmesine rağmen bazı kişiler bu uyarıyı dinlemedi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, İtalya'dan geldiğini açıkladı:

Sosyal medya fenomeni olarak bilinen Şeyma Subaşı, bugün örnek olmayan bir davranışla karşımıza çıktı. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, dün akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, açıklamalarında İtalya’dan Türkiye’ye geldiğini söyledi. Guido, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve yurt dışından gelen vatandaşların kendilerini 14 gün karantinaya almaları gerektiği belirtilen uyarıları dinlemediğini bu cümlesiyle ortaya çıkarmış oldu.

İçişleri Bakanlığı harekete geçti:

Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle beraber bir etkinlikte görülmesi ve muhabirlere böyle bir cevap vermesinin ardından sosyal medyadan ikiliye büyük tepkiler geldi. Tepkilerin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter’dan yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini duyurdu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın paylaşımına göre Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisi ya sınır dışı edilecek ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacak. Olayın hangi yönde gelişeceği şu an için net olmasa bile Guido Senia, yaptığı hareketle sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini çekmeye devam ediyor. Birçok insan, Guido’nun yurt dışı dönüşlerinden sonraki 14 gün kuralına dikkat edip etmediğini sorguluyor.