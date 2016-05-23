2000 yılında vizyona giren ve Samuel L. Jackson'un başrolünde oynadığı filmin devamı geliyor.

Son of Shaft isimli filmde daha önce eşine az rastlanmış bir senaryo işleniyor. Buna göre amca, yeğen ve baba olmak üzere 3 Shaft, yaşanan bir cinayet sonrasında ortamdaki puslu havayı 'eski nesil' yöntemlerle çözmeye çalışacak. Ekranda aynı şekilde giyinmiş, birbirine çok benzeyen 3 akrabayı görmek oldukça farklı bir deneyim gibi görünüyor.

Geçtiğimiz kasım ayında yukarıdaki ilk görselle karşımıza çıkan filmin ilk fragmanı da yayınlandı. Alex Barnow ve Kenya Barris'in yazarlığını yaptığı filmin ilk fragmanı hemen aşağıda:

Son bir detay verelim: Film 14 Haziran'da sinemalarda olacak. Bundan 2 hafta sonra, yani 28 Haziran'da ise Netflix izleyicileri yapımı izleyebilecekler.