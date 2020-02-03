Shakira'nın Super Bowl'daki 'Gazelle' Benzeri Sahne Kostümü

Super Bowl 2020'nin devre arasında Jennifer Lopez'le birlikte sahne alan sanatçı Shakira, performansı sırasında giydiği kostüm nedeniyle bir animasyon karakterine benzetildi. Ünlü şarkıcının gece için tercih ettiği ilk kostüm, daha önce seslendirdiği bir animasyon karakterinin sahne kostümüyle neredeyse aynıydı. Bu benzerlik, sosyal medya platformlarında oldukça fazla tartışıldı.

Amerika’da her yıl adeta hayatı durduran Amerikan futbolu final maçı Super Bowl, bu sene yıllara meydan okuyan efsanevi bir sanatçıyı ağırladı. Super Bowl 2020’nin devre arasında sahne alan Shakira, giydiği kostüm nedeniyle internette adından çokça bahsettirdi zira sanatçının kostümü animasyon filmlerini sevenler için oldukça tanıdıktı.

Shakira, Super Bowl devre arasında; parıldayan, püsküllü, kırmızı bir elbiseyle sahne aldı. Bu elbiseyi aynı renk ve stilde çizmeler tamamladı. Kostüm oldukça etkileyiciydi ancak kostümün bir animasyon karakterinin elbisesine benzetilmesi durumu ilginç kıldı. Shakira’nın 2 Şubat’ta sergilediği performansta giydiği kostüm, animasyon filmi Zootopia’daki Gazelle’in kostümünün neredeyse aynısıydı.

İşte Shakira ve Jennifer Lopez’in devre arası performansı:

Kostüm tercihi tesadüf değildi:

Disney’in animasyon filmi Zootopia’da yer alan Gazelle karakteri, aynı Shakira’nınkine benzer bir sahne kıyafetine sahipti. İki parça, kırmızı ve püsküllü bir elbiseye sahip olan Gazelle hakkında hatırlatmamız gereken bir şey daha var: Gazelle, filmde Shakira tarafından seslendirilmişti.

Yani Shakira, yıllar önce sesiyle hayat verdiği animasyon karakteri Gazelle’in elbisesini taklit etmiş; bir nevi cosplay’ini yapmış oldu. Super Bowl’da 'Whenever, Wherever' ve 'Hips Don’t Lie' gibi şarkılarını seslendiren sanatçı; bu olayla birlikte sosyal medya kullanıcılarının hedefi hâline geldi. Twitter üzerinden paylaşılan gönderilerde birçok kullanıcı, Shakira ve Gazelle’in benzerliğinden bahsetti.

İşte sosyal medyada Shakira ve Gazelle benzerliği hakkında yapılan bazı paylaşımlar:

“Zootopia’nın devre arası şovunu önceden tahmin ettiğine inanamıyorum”

“Shakira’nın ilk kostümüyle Zootopia’daki konser kostümünün birbirine ne kadar benzediğini fark eden var mı?”

“Shakira devre arası şovuna Zootopia’daki Gazelle kostümüyle çıktı”