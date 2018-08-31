Shameless'in Yıldızı Fiona Gallagher Diziden Ayrılıyor

Dizinin ilk sezonundan beri Fiona Gallagher karakteriyle karşımızda olan Emmy Rossum, dokuz sezonun ardından diziden ayrılacağını duygusal bir mektupla duyurdu.

Ülkemizde Bizim Hikaye adıyla uyarlaması yayınlanan ve tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenen Shameless dizisinde bir yaprak dökümü yaşanıyor. Fiona Gallagher rolünü 9 sezondur başarılı bir şekilde canlandıran Emmy Rossum, Facebook sayfası aracılığıyla dizinin sevenlerine veda etti.

İşte Rossum'ın Paylaştığı Duygusal Mektup

"Malcolm Gladwell, bir konuda gerçekten iyi olabilmek için 10.000 saatlik bir çalışmanın gerektiğini söylüyor. Hesaplamalarıma göre 100 bölüm ve bölüm başına 12 saatten 7 günlük bir çalışmayla 10.000 saate ulaşıyoruz. Sanıyorum ki artık bu işte iyiyiz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki beraber çalıştığım yapım ekibi ve oyuncular, dünya standartlarında isimlerdi. Onlarla çalıştığım için minnettarım ve gururluyum. Biliyorum ki şimdilik bensiz devam edeceksiniz. Daha anlatılacak çok fazla Gallagher hikayesi olacaktır. Artık aileme odaklanacağım. Siz de beni gitmiş gibi düşünmeyin; sadece bir başka bloğa taşınmış gibi düşünün."

Paylaştığı duygusal mektubun altına yüzlerce destek mesajı yağan Rossum, böylece diziye veda etmiş oldu. Dizinin 10. sezonu için herhangi bir anlaşmanın henüz yapılmadığını da serinin severlerine hatırlatmış olalım.