Shameless Sevenlerin Hoşuna Gidebilecek 10 Aykırı Dizi

10. sezonu ile fırtınalar estiren efsanevi dizi Shameless, daha dünya genelinde büyük kitle tarafından aynı heyecanla takip ediliyor. Aynı heyecanı yaşatan, Shameless sevenlerin hoşuna gidecek aykırı dizileri listeledik.

Shameless, orjinali İngiliz olan ama hakları Amerika tarafından alınarak uyarlanan arsız mı arsız, terbiyesiz mi terbiyesiz, absürt mü absürt komedi dizisi. Dizi hem Türkiye'de hem de tüm dünyada başarılı olunca, FOX tarafından ülkemize "Bizim Hikaye" adıyla uyarlanmıştı. Tabii ki orijinal Shameless konusu değiştirilmiş, RTÜK kuralları çerçevesinde yenilenmiş ve bir tutam da Türk aile dramı eklenmişti.

Dünya genelinde büyük ses orijinal Shameless, şu anda 10. sezonda. Dizinin bütün oyuncuları da adeta karakterlerini oynamak için yaratılmış gibiler. Özellikle Emmy Rossum, William H. Mercy, Jeremy Allen White ve Cameron Monaghan cidden rollerinin haklarını veriyorlar.. Biz de sizler için Shameless’dan oluşan dizi boşluğunuzu dolduracak, hoşunuza gidecek dizileri sıraladık. Şimdiden iyi seyirler.

Shameless sevenlerin hoşuna gidecek diziler:

You’re the Worst,

Bates Motel,

The Affair,

It’s Always Sunny in Philadelphia,

Bojack Horseman,

Parenthood,

Skam,

Succession,

Big Mouth,

Rick and Morty.

You’re the Worst:

Yayın: 2014-2019

Tür: Komedi, Dram, Romantik

iMDB: 8.1

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Chris Geere, Aya Cash, Desmin Borges

You’re the Worst fragmanı:

Genel olarak yaşam ve ikili ilişkilere odaklanan yapım, hayatta pek başarılı olamamış, her işi ters giden Jimmy ve Gretchen karakterlerinin ilişkilerini konu alıyor. Yer yer komediyi barındıran yapım, aralara serpiştirilmiş argo, küfür ve absürt olaylar da seyircileri oldukça eğlendiriyor. Narsist bir yazar olan Jimmy ile uluslararası alanda başarıları olan reklamcı Gretchen ilişkilerinin onlara iyi geleceğini umsalar da hayatları çok daha karmaşık hal alıyor. Zira ikilinin başına gelmeyen felaketler kalmıyor.

Bates Motel:

Yayın: 2013-2017

Tür: Dram, Korku, Gizem, Gerilim

iMDB: 8.2

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Vera Farmiga, Freddie Highmore, Max Thieriot

Bates Motel fragmanı:

Herhalde Alfred Hitchcock tarafından yazılıp yönetilen 60’lı yılların kült yapımı Psycho filmini bilmeyen yoktur. Norman Bates ve Norma Bates adlı anne ve oğulun sapkınlıklarla dolu hikayesine odaklanan film, günümüzde dahi en iyi filmlerden birisi olarak kabul ediliyor. Bates Motel dizisi ise, tam olarak bu filmden öncesini anlatıyor. Anne ve oğulun nasıl o hale geldiğine odaklanan dizi, Norman Bates’in gençlik yıllarında neler yaşadığını gösteriyor.

The Affair:

Yayın: 2014 -

Tür: Dram, Gizem

iMDB: 7.9

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney, Joshua Jackson

The Affair fragmanı:

Evli ve dört çocuk babası olan başarılı yazar Noah Solloway, bir gün New York’da bir mekanda garson olarak tanışan Alison Lockhart ile tanışır ve birbirlerine aşık olan ikili, yasak ilişki yaşamaya başlar. Yasak ilişkinin derinlerine inen yapım, bu tür ilişki yaşayanların hissettiklerine ışık tutuyor.

It’s Always Sunny in Philadelphia:

Yayın: 2005 -

Tür: Komedi

iMDB: 8.8

Rotten Tomatoes: %96

Oyuncular: Charlie Day, Glenn Howerton, Rob McElhenney, Kaitlin Olson, Danny DeVito

It’s Always Sunny in Philadelphia fragmanı:

İsminden de anlaşılacağı üzere Philadelphia’da geçen dizi, bir İrlanda barını yönetmeye çalışan 5 kafadarın hikayesine odaklanıyor. Alkol kaçakçılığından çeteleşmeye, intikam almaktan hesap kesmeye kadar işleri büyüten beşli, Paddy Pub adlı barlarını büyütebilmek ve işletebilmek için ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar.

Bojack Horseman:

Yayın: 2014 -

Tür: Animasyon, Dram, Komedi

iMDB: 8.6

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie

Bojack Horseman fragmanı:

Tam not aldığı eleştirmenler tarafından son yıllarda çıkmış en iyi animasyon serisi olarak gösterilen Netflix’in Bojack Horseman animasyonu, 7’den 70’e izleyenleri ekrana bağlamayı başarıyor. Şöhret kaybı yaşayan televizyon yıldızı Bojack’in tekrar şöhrete kavuşmasını anlatan yapım, karakterimizin alkol, uyuşturucu ve kötü ilişkilerle dolu hayatını komik bir anlatımla izleyicilere aktarıyor. Varoluşunu sorgulayan Bojack, ünlü olmak için ahlak çizgisini zorlamakla yetinmeyip, bu çizgiyi adeta yok ediyor.

Parenthood:

Yayın: 2010 - 2015

Tür: Dram, Komedi

iMDB: 8.2

Rotten Tomatoes: %88

Oyuncular: Peter Krause, Lauren Graham, Dax Shepard, Monica Potter

Parenthood fragmanı:

1989 yapımı Parenthood filminin dizi uyarlaması olan yapım, bu sefer filmdeki gibi Buckman ailesinin değil, Braverman ailesinin çılgınlıklarla dolu komik hikayesini anlatıyor. Yaşlı bir çift ve bu çiftin dört çocuğunun yaşadıklarını anlatan dizi, ekranlarda olduğu 6 sezon boyunca en çok izlenen dizilerden birisi oldu.

Skam:

Yayın: 2015 - 2017

Tür: Dram, Komedi, Romantik

iMDB: 8.7

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Josefine Frida Pettersen, Lisa Teige, Iman Meskini

Skam fragmanı:

Norveç yapımı olan Skam, Norveç’in West End Oslo kentine bağlı ve zengin ailelerin yaşadığı Frogner ilçesine odaklanıyor. İlçedeki Hartvig Nissen Okulu’ndaki gençlerin hayatını anlatan dizi, maddi zenginliğin iyi bir çocukluk geçirmek için yetmediğini anlatmaya çalışıyor. Zira aileleri uzun süre çalışan bu gençler, ailelerinin kazandıkları paraları alkole, uyuşturucuya ve eğlenceye harcıyorlar.

Succession:

Yayın: 2018 -

Tür: Dram, Gerilim

iMDB: 8.4

Rotten Tomatoes: %91

Oyuncular: Hiam Abbas, Nicholas Braun, Brian Cox, Kieran Culkin

Succession fragmanı:

Amerika’nın en köklü ailelerinden birisi olan ve uluslararası medya şirketinin sahibi olan Roy ailesi, o kadar büyük ve güçlüdür ki hangi aile onları yıkmaya kalkmışsa da sonucu hüsran olmuştur. Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Roy ailesinin de yok olma ayak sesleri duyuluyordur. Zira Roy ailesi artık içten içe parçalanıyor, bölünüyordur. Ya aralarındaki sorunları halledip tekrar şaha kalkacaklar ya da parçalanıp yok olacaklardır.

Big Mouth:

Yayın: 2017 -

Tür: Yetişkin Animasyon, Komedi, Romantik

iMDB: 8.0

Rotten Tomatoes: %100

Oyuncular: Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein, Jenny State, Jason Mantzoukas

Big Mouth fragmanı:

Başrolü üstlenen Nick Kroll tarafından yazılıp yönetilen animasyon dizisi Big Mouth, New York’daki Kroll’un arkadaşlarıyla olan ilişkisini anlatıyor. Ergenlik dönemlerinde olan gençlerin bu süre zarfındaki değişimleri komik bir dille seyirciye aktarılıyor.

Rick and Morty:

Yayın: 2013 -

Tür: Yetişkin Animasyon, Macera, Komedi, Bilim Kurgu

iMDB: 9.3

Rotten Tomatoes: %95

Oyuncular: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke

Rick and Morty fragmanı:

Çılgın bir bilim insanı olan Rick Sanchez, yaklaşık 20 yıldır evli ve çocuğu olan kızıyla beraber yaşıyordur. Geleceğe Dönüş filmine de oldukça benzetilen Rick and Morty, Rick dedenin torunu Morty ile uzayda ve zamanda seyahatler yaparak maceralara atılmasını konu ediniyor. Ama sorun şu ki Rick dedenin ahlak sınırı neredeyse hiç yok.

Umarız yukarıda verdiğimiz yapımlar, Shameless’i izlediten sonra oluşan boşluğu doldurmaya değer. Mısırınızı ve kolanızı alıp size en uygun konusu olan yapımı seçip bir an önce izlemeye başlayın. İyi seyirler.

