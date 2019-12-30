Sharon Stone, çöpçatanlık uygulaması 'Bumble'da, kullanıcıların hesabının sahte olduğunu bildirmesi nedeniyle engellendi. Ünlü aktris, uygulamadan engellendiğini Twitter hesabından paylaştı.

Hollywood'un ünlü isimlerinden Sharon Stone, arkadaşlık uygulaması Bumble'da kullanıcıların profilinin sahte olduğunu bildirmesi nedeniyle engellendi. 62 yaşındaki yıldız oyuncunun hesabı saatlerce askıya alındı ve Stone, sorun çözülene kadar hesabına giriş yapamadı.

Temel İçgüdü filminin yıldızı, konuma göre kullanıcıları eşleştiren çevrimiçi uygulamaya Twitter üzerinden, kullanıcıların kendisini raporladığını belirterek "Hey Bumble, beni dışlıyor musun?" diye sordu. Bumble ise yaptığı açıklamada Stone'un hesabındaki engeli kaldırdıklarını ve Bumble’a geri dönebileceğini belirtti.

Bumble'ın Yayın Yönetmeni Clare O'Connor, hesabın açıldığını bildirerek, "Hesabınızı bulduk, engelinizi kaldırdık ve bir daha böyle bir şey olmayacağından emin olabilirsiniz. Bumble'a geri dönebilirsiniz! Bize katıldığınız için teşekkürler ve umarım balınızı bulursunuz." dedi. Uygulamadaki Hive (Kovan) kısmında, eşleşmeler taranabiliyor.

Stone'un başına gelen olay, Bumble ve diğer çöpçatanlık uygulamalarının sahte profilleri kapatmak için tetikte olduğunu ortaya koyuyor. Bu yıl ABD Federal Ticaret Komisyonu, Tinder'ın sahibi Match Group Inc.'i abone kazanmak için sahte hesaplardan gönderilen mesajları kullanıp tüketicileri yanıltmakla suçlamıştı. Bu nedenle ülkede arkadaşlık uygulamaları, kapsamlı olarak inceleniyor.

'İyi insanları bir araya getiriyoruz' sloganıyla hizmet veren Bumble, platformu temiz ve saygın tutmayı amaçlarken, büyük yatırımcıların ilgisini çekiyor. ABD'li yatırım şirketi Blackstone, kasım ayında 3 milyar dolar karşılığında Bumble'ın sahibi olan MagicLab'ın çoğunluk hissesini almıştı.