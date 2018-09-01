Sherlock Holmes 3'ün Konusu ve Ana Oyuncu Kadrosu Belli Oldu

9 yıllık bir aranın ardından 25 Aralık 2020'de vizyona girmesi planlanan Sherlock Holmes 3'e dair ilk detaylar paylaşıldı.

Uzunca bir aranın ardından beyaz perdeye dönüş yapacağını açıklayan Sherlock Holmes’un 25 Aralık 2020’de vizyona gireceğini sizlere duyurmuştuk. Bu haberi takiben yine uzun süreli bir sessizlik oluşmuş, bu sessizlik usta oyuncu Robert Downey Jr’ın Twitter’dan paylaştığı bir GIF ile bozulmuştu. Söz konusu paylaşımda Sherlock Holmes için çalışmalara başladığını müjdeleyen ünlü aktör, kendine has üslubuyla hayranlarını mutlu etmeyi başarmıştı.

Bugünlerde ise Sherlock Holmes 3’e dair yeni detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Çekimlerinin başlamasına kısa bir süre kalan film, sevilen kadrosunun çekirdek oyuncularını tekrar bir araya getirecek. Robert Downey Jr., Jude Law ve Rachel McAdams’ın kesin olarak dahil edildiği film, tıpkı biz izleyicilerin yaşadığı gibi uzun süredir birbirini görmeyen ekibi konu alacak.

İkinci filmdeki zaman çizgisinden yıllar sonrasını konu alan Sherlock Holmes 3, henüz yönetmen konusunda bir karara varabilmiş değil. Film için şu sıralar en çok öne çıkan yönetmen ise beklendiği üzere, ilk film ile müthiş bir başarı yakalayan Guy Ritchie olarak göze çarpıyor.