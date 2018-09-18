Shopify, siteye Safari tarayıcısı üzerinden erişen kullanıcılara mağazalardaki ürünleri artırılmış gerçeklik ile inceleme imkanı sunmaya başladı.

E-ticaret platformu Shopify; artık websitesinde, Safari tarayıcısına entegre bir iOS 12 artırılmış gerçeklik desteği olan AR Hızlı Bakış özelliğini kullanıyor.

TechCrunch’ın haberine göre, Shopify platformunda bulunan yaklaşık 600,000 mağaza, artık müşterilere artırılmış gerçeklik desteğini herhangi bir üçüncü parti uygulama olmadan sunabilecek.

Shopify tarafından yayınlanan bir video, PureCycles adlı bir bisiklet mağazasını örnek göstererek bisikletlerin satın almadan önce boyut ve biçim hakkında fikir alınabileceğini gösteriyor.

Bu özelliğin kullanışlılığı mağazadan mağazaya değişecektir. Ancak PureCycles’a göre, mağazalarının ziyaretçilerinin %50 ila 60’ı mobil siteye ulaşmakta ve %70’lik bir kesim de Safari tarayıcısı kullanmakta. Masaüstü veya Chrome kullanan ziyaretçilere sahip olan mağazalar ise AR Hızlı Bakış özelliği desteklenmediği için bu özellikten yararlanamayacaktır.

Ancak Google’ın da bu konuda çalışması yok değil. Tapcart tarafından desteklenen bir projede Google, Instant Apps adlı uygulaması ile artırılmış gerçeklik deneyimi sunan bir alışveriş projesi üzerinde çalışıyor.

Shopify gibi büyük bir platformun bu teknolojiye geçiş yapması, Apple’ın artırılmış gerçeklik alanındaki çalışmalarını da destekler nitelikte.

Bu konudaki en büyük soru ise, bu özelliği kullanmak isteyen mağaza sahipleri için 3 boyutlu model oluşturmanın ne kadar kolay bir süreç olacağı.