SuperHaber.tv’nin haberine göre Ciner Holding, bünyesinde bulunan Show TV ve Habertürk’ü satmak üzere.

Konuyla ilgili ilk dedikodular, aslında Taksim’de bulunan Habertürk-Show TV binasının Medipol Hastanesi’ne satılmasıyla ortaya çıkmıştı. Ardından Ciner Grubu’nun medya departmanının, maliyetlerin düşürülmesi için özel toplantılar yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ciner Holding’in sahibi olan Turgay Ciner’in uzunca bir süredir medya grubundan çıkmak istediği ve İngiltere’ye yerleştiği söyleniyordu. Uzunca bir süredir Türkiye’ye gelmeyen Ciner, büyük hayallerle hayata geçirdiği Habertürk gazetesini alıcı bulamadığı için kapatmış, ardından da Habertürk TV ve Show TV’yi elinden çıkarmak istemişti. Galiba bunun için en ciddi müşteri bulunmuş durumda.

SuperHaber.tv’nin haberine göre Ciner Holding, medya grubunun satışı için bazı Kazak yatırımcılarla anlaşmış durumda. Yatırımcıların kim olduğu şu an için belli değil fakat yakında satışın kamuoyuna duyurulacağı iddia ediliyor.