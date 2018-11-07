Shrek Serisi, Çizmeli Kedi ile Birlikte Geri Dönüyor

Yeni bir hikaye ile birlikte Shrek serisini yeniden hayata döndürmeyi planlayan Universal Pictures, proje ile ilgili çalışmalara başlamış durumda.

Konu animasyon filmleri olduğunda Shrek serisinin ayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre Universal Pictures da bunun farkında ve bu nedenle Shrek markasından mümkün olduğunca fazla faydalanmak istiyor.

Edinilen bilgiye göre Universal Pictures, bir ikon haline gelen Çılgın Hırsız (Despicable Me) filminin yapımcısı ile Shrek serisini yeniden beyaz perdeye döndürmeyi planlıyor. Ayrıca Çizmeli Kedi de bu yeni serinin bir parçası olacak.

Illumination Entertainment CEO’su Chris Meledandri, söz konusu projeyi bizzat kendisi denetliyor ve seslendirme kısmında Mike Myers, Eddie Murphy ve Antonio Banderas’ı geri getirmek istiyor. Güçlü bir seslendirme kadrosu, animasyon filmleri için önemlidir.

Yeni seride sevimli yeşil devimizin karakteristik olarak çok büyük bir değişikliğe uğrayacağını söyleyemeyiz. Ancak hikaye yeniden kurgulanacak ve yeni Shrek serisinin, ‘eski’ serinin gölgesinde kalmaması sağlanacak.