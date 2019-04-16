Popüler görüntü ve medya hizmeti olan Shutterstock, kullanıcılarına beğendikleri görsellerin duvarlarında nasıl görüneceğini gösteren bir arttırılmış gerçeklik özelliği yayınladı.

Shutterstock, iOS uygulaması için yayınladığı yeni güncellemede arttırılmış gerçeklik özelliğini kullanıcıları ile buluşturdu. Bu özellik, Apple'ın 2017 yılında duyurduğu ARKit teknolojisini temel alarak tasarlandı. 'Odada Görüntüleme' özelliği, kullanıcıların site üzerindeki görseli evinin duvarına yansıtabilmesini ve böylelikle görselin duvarda neye benzeyeceğini görebilmesini sağlıyor.

Shutterstock, kullanıcıların site üzerindeki görselleri giderek duvar kağıdı olarak kullandığını fark ettikten sonra güncellemeyi yayınlamaya karar vermiş. Özelliği tam olarak şu şekilde açıklıyorlar:

"Shutterstock'un şirket içi mobil ekibi, bu sanal gerçeklik deneyimini oluşturmak için iOS ARKit özelliğini baz alarak müşterilerin Shutterstock'un geniş kapsamlı koleksiyonuyla yepyeni bir şekilde etkileşime geçebilmelerini sağladı. Shutterstock müşterileri, geniş koleksiyon içindeki sanat eserlerini ev, ofis, mağaza için veya perakende satış dükkanları ve restoran tasarımları için giderek daha fazla kullanıyorlar.

Şimdi yeni bir görselin duvarlarında nasıl görüneceğini hayal etmek yerine, Shutterstock uygulamasını lisanslamadan görselin duvarda nasıl görüneceğine dair hemen hemen gerçeğe en yakın görüntüye uygulama aracılığıyla erişebilirler."

Gerçeğe Yakın Görüntü ve Kolay Kullanım

Shutterstock'un 250 milyon resmini, bu özellik ile gerçeğe en yakın şekliyle duvarınızda oldukça kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken iPhone kameranızı istediğiniz duvara tutmak. Uygulama, size görselin duvarınızda nasıl görüntüleneceğini gösterir.

Ayrıca bu özellik, diğer popüler iOS uygulamalarına eklenen arttırılmış gerçeklik özelliklerine benzer. Örneğin IKEA, kullanıcılarına mobilyaların veya diğer aksesuarların evlerde nasıl görüneceğini gösteren IKEA Place uygulamasını sunuyor.

Shutterstock'un 'View in Room' özelliğini kullanmak için iOS için Shutterstock uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.

Haberde bahsi geçen uygulamaları aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz: