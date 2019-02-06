Ahtapot yazılımı, başta askeri kurumlar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarında siber güvenlik amacıyla kullanılacak.

Uzun bir süredir neredeyse her zaman bahsi açılan siber saldırılar, yüzyılın en büyük tehlikelerinden bir tanesi olarak görülebilir. İşte tam da siber saldırıları hızlı bir şekilde geri püskürtmek için yapılmış olan ahtapot yazılımı, son olarak NATO tatbikatlarında denenerek başarısı test edildi.

Pardus-Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Projesi olarak da bilinen bu yazılım türü, tamamen Türkiye'nin kendi imkanlarıyla üretildi. Her ne kadar büyük kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacağı söylense bile görünüşe göre ağırlıklı olarak askeri kuruluşlarda bu yazılıma yer verilecek.

Ahtapot Yazılımı, NATO Siber Güvenlik Çalışmalarında da Kullanıldı

Ahtapot yazılımı NATO Siber saldırı tatbikatlarında üstün bir performans sergiledi. 10 Haziran'da başlayan ve 29 Haziran'da son bulan NATO tatbikatlarında ahtapot yazılımı hiçbir hata vermeden başarıyla görevini yerine getirdi.

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ise bu yazılıma özel bir destek sağladı. Normal şartlarda da projenin yürütücüsü olan kuruluş, yapılacak yoğun siber saldırıları tümüyle engellemek ve geri püskürtmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ahtapot yazılımının başarılı olduğunu defalarca vurguladığı biliniyor.