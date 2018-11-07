Siber Güvenlik Yazılımları ve Bilişim Teknolojileri Artık Yerli ve Milli Olacak

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Devlet Malzeme Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni işbirliği anlaşması imzalandı.

Devlet Malzeme Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan yeni protokol ile siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojilerini içeren altyapılar artık tamamen yerli ve milli olacak.
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Söz konusu anlaşmanın imza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı'nda gerçekleştirilirken, törene Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, DMO Genel Müdür Vekili Mücahit Civriz ve iki kurumun temsilcileri katıldı.

İmzalanan bu yeni anlaşmaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin içinde bulunan firmalar kamu kurumlarıyla buluşturulacak ve firmaların ürünleri DMO Tekno Kataloğu'nda yayınlanacak.
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Ayrıca bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan siber güvenlik yazılımları ve bilişim teknolojilerinin tamamen yerli ve milli altyapıya sahip olabilmesi için yeni stratejiler geliştirilecek.

Kaynak : https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/11/07/siber-guvenlik-yazilimlari-ve-bilisim-teknolojileri-milli-altyapiya-sahip-olacak
Etiketler: bilişim, siber güvenlik, yerli, milli
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