Siberay, Yeni WhatsApp Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda insanları yeni WhatsApp dolandırıcılığına karşı uyardı. Siberay, bu kişilerin şikâyet edilip engellenmesi gerektiğini belirtti.

Teknolojinin yaygınlaşması ve internetin neredeyse her cebe ve eve girmesiyle birlikte dolandırıcılar da çağa ayak uyduruyor ve yeni yöntemler geliştiriyor. Özellikle yaşlı insanlar, yeni nesil dolandırıcılara karşı oldukça savunmasız kalabiliyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (Siberay) da resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda WhatsApp dolandırıcılarına karşı insanları uyardı.

Siberay'dan WhatsApp dolandırıcılarına karşı uyarı

Siberay (@siberayEGM), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "WhatsApp dolandırıcılığına dikkat! Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görselde;

"Kilit kırılıyor…

Whatsapp: 99%

Galeri: 97%

Dosyalar: 98%

Cihaza Erişim Sağlanıyor…

Whatsapp: 99%

Dosyalar: 99%

Kamera: 99%

Versiyon 00.8.1.13 Yüklendi

Log kaydı alınıyor…" gibi yazıların yer aldığı görülüyor.

WhatsApp hakkında haberlerin ve gelişmelerin paylaşıldığı WABetaInfo (@WABetaInfo) da Twitter hesabından yaklaşık 1 hafta kadar önce benzer bir paylaşımda bulunmuş ve insanları bu dolandırıcılığa karşı uyarmıştı. Ayrıca WABetaInfo tarafından paylaşılan görsellerdeki mesajların da Türkçe olduğu görülüyor.

Bu tür bir dolandırıcılık yöntemi, şu an bu haberimizi okuyan birçok kişiye saçma ya da komik gelse de özellikle yaşlı insanlar için oldukça tedirgin edici olabilir. Dolayısıyla siz de çevrenizdeki kişileri bu tür dolandırıcılara inanmamaları, bu tür mesajlar atan numarayı engellemeleri ve şikâyet etmeleri konusunda uyarabilirsiniz.