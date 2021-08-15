Sibirya’nın Yangın Dumanları, Kuzey Kutbu’na Kadar İlerledi

Sibirya’da her yaz meydana gelen orman yangınları, bu sene devasa boyutlara ulaştı. Yangınların boyutu o kadar büyüdü ki, tarihte ilk kez bölgeden çıkan dumanlar Kuzey Kutbu’na kadar uzandı.

Küresel ısınmanın her yıl daha da artan etkileri, bu yaz dünyanın birçok yerinde önünü alması zor orman yangınlarına sebep oldu. Bu yangınların en zorlularından bazıları ülkemizde gerçekleşti. İtalya ve Yunanistan gibi yangınlara sahne olan bölgelerden biri ise şu anda o kadar büyük bir yangınla boğuşuyor ki, yangının dumanları Kuzey Kutbu’na kadar ulaşmış durumda.

Rusya sınırları içinde yer alan Sibirya bölgesinde başlayan yangın, bu sene ortaya çıkan orman yangınlarının açık ara farkla en büyüğü haline geldi. Yürek burkan hasarın habercisi olan dumanlar, NASA’nın açıklamasına göre tarihte bir ilke imza atarak Kuzey Kutbu’na kadar ulaştı.

Devam eden tüm yangınların toplamından daha büyük hale geldi

Yazın ortalarında Sibirya’da hızla yayılmaya başlayan orman yangınları, geçtiğimiz günlerde tüm dünyada devam eden orman yangınlarının toplamından daha büyük hale geldi. NASA, 7 Ağustos tarihinde Sibirya’da başlayan yangınların yukarıdan nasıl göründüğünü gösteren uydu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Sibirya’nın Yakutistan bölgesinde başlayan dumanlar yaklaşık 4 bin 800 kilometre uzağa, yani Kuzey Kutbu bölgesine kadar ulaşıyordu. NASA’nın açıklamalarına ve kayıtlara göre böyle bir olay muhtemelen tarihte ilk kez yaşandı.

Rusya’dan yetkililer, geçen sene aynı bölgede ortaya çıkan orman yangınlarının oldukça yıkıcı olduğunu açıklamıştı. Tüm orman yangını sezonu boyunca cayır cayır yanan Sibirya’dan 450 milyon tonluk karbondioksit salınmıştı. Ancak bu sene durum daha da kötüleşti. Yangınlar şu ana kadar 505 milyon tonluk karbondioksit açığa çıkardı. Ayrıca orman yangını sezonu henüz bitmiş bile değil.

Uzun süredir süren yangınlar; Türkiye, Yunanistan, İtalya, Kanada ve ABD’deki orman yangınlarının tamamından daha büyük hale geldi. Bölgede bulunan halk, hava kirliliğinden dolayı evde kalmaları konusunda uyarıldı.