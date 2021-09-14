Sıcaklığın 50 Dereceyi Geçtiği Gün Sayısı 2 Kat Arttı

Hava sıcaklıklarının yükselişiyle ilgili bir araştırma yapan BBC, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre 50 santigrat derecenin üzerinde hava sıcaklığının kaydedildiği gün sayısı, 1980'den günümüze kadar neredeyse iki katına çıktı. Bu durum, tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor.

BBC, dünya genelinde sıcaklıkların ne denli arttığını gösteren çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmaya göre herhangi bir yerdeki sıcaklığın 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, 1980-2009 yılları ila 2010-2019 yılları arasında neredeyse iki katına çıktı. Bu bağlamda 1980 ile 2009 yılları arasında 14 gün olan 50 santigrat derecenin üzeri gün sayısı, 2010-2019 yılları arasında 26 güne ulaştı.

Yapılan araştırmaya göre artık sıcaklık değerinin 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı çok daha fazla lokasyon var. Bu bağlamda, özellikle de Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, son yıllarda iyiden iyiye ısınmış durumda. Ancak özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da da bazı lokasyonlar, son yıllarda sıcaklık rekorları kırmaya başladılar. Dr. Sihan Li isimli iklim araştırma uzmanı, bunun tek nedeninin karbon salınımı olduğunu, bunun bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

1980-2020 yılları arasında sıcaklığın 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı yerler

Dr. Sihan Li'ye göre karbon salınımı düşürülmez ise yüksek sıcaklıkların görüldüğü lokasyon sayısı her geçen gün biraz daha artacak. Üstelik bu yüksek sıcaklıkların yol açabileceği olumsuzlukların önüne geçmek de imkansız hale gelecek. Bu yüzden dünya genelinde bazı adımlar atılması, özellikle de fosil yakıt kullanımının düşürülmesi gerekiyor.

Sıcaklıkların artması, insan yaşamını da doğrudan etkiliyor. BBC'ye göre tedbir alınmaz ve yüksek sıcaklıklar yaşanmaya devam ederse, en az 1,2 milyar insan, vücudu için tehlikeli olan sıcaklık ve nem değerlerine maruz kalacak. Bu durum, akciğer, beyin, böbrek ve kalp gibi hayati organların fonksiyonlarında bozulmalara yol açacak. Üstelik doğa da yüksek sıcaklıklardan üzerine düşeni alacak ve kuraklık gibi olaylar çok ciddi boyutlara ulaşacak. Özetle; BBC'ye göre fosil yakıt kullanımını kesmez ve karbon salımını düşürmezsek, birkaç sonraki nesil küresel bir felaketle karşı karşıya kalacak...