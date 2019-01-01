Geliştirilen Evren Modeli Sicim Teorisinin Test Edebilir

Karanlık enerji hakkındaki gizemi çözebilmek için araştırmalar devam ediyor. Araştırmacıların geliştirdikleri yeni model, karanlık enerji hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilir ve sicim teorisini test etmeye yarayabilir.

Geçmişte yapılan çalışmalarda evrenin giderek artan bir hızla genişlediği biliniyordu ve bu genişlemenin sebebi karanlık enerjiye bağlanıyordu. Fakat karanlık enerjiyi anlamak, fiziğin en büyük sorunlarından biriydi. Karanlık enerjiyi içeren modeller daha önce oluşturulmuştu fakat hiçbirinin uygulanabilir olmadığı düşünülüyordu.

Uppsala Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, evren için yeni bir model geliştirildi. Fiziksel makalelerin paylaşıldığı Physical Review Letters'da paylaşılan makaleye göre, karanlık enerjiyi de içinde bulunduran yapısal bir konsept açıklanıyor.

Uppsala Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yayınladığı makalede anlatılan modele göre, evrenimiz genişleyen bir baloncuğun üzerinde modelleniyor. Oluşturulan bu modelin, sicim teorisinin doğruluğunu test edebileceği düşünülüyor. Ayrıca bu model kullanılarak yapılan çalışmalarda, evrenin oluşumu ve geleceği hakkında çıkarımlarda bulunulabilir. Geliştirilen modeli incelemek ve makalenin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.