Motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte değişikliklere gidilmişti. Bu değişikliklerin, tüketici yerine bayilere avantaj sağlayacağı görüldü.

Yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerle motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte düzenlemeler yapılmıştı. Şimdi ise bu değişikliklerin otomobil piyasasını ve müşteriyi nasıl etkileyeceğine dair bilgiler geldi.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Gazete Pencere’de kaleme aldığı köşe yazısında düzenlemeye değindi. Buna göre değişiklikler, tüketici yerine bayilere avantaj sağlayacak.

Otomobillerde indirimlerin sınırlı olmasına neden olacak

Yeni uygulamaya göre artık distribütörler kampanya yaparken bayilerin kâr marjına dokunamayacaklar. Hâliyle bu durum, tüketiciye değil, direkt olarak bayinin kârlılığına yarayacak. Araçlardaki indirimli fiyatların da azalmasına neden olacak. Normalde firmalar, kampanya yaparken bazen hem kendi hem de bayilerin kârlarından alarak fiyatları en düşük seviyeye çekmeye çalışıyorlardı. Ancak yeni düzenleme, bunun sadece markanın kendisine yapabilmesini sağlayacak.

Özpeynirci, sektörün de bu kararlar hakkında şaşkınlık içerisinde olduğunu ifade etti. Görüştüğü yetkililer; yeni uygulamanın amacını anlayamadıklarını, bundan sonra müşteriye yapmak istediklerinin yarısı kadar kampanya yapabileceklerini ifade etti. Müşteriye indirim sağlamak yerine bayinin kârına dokunulmadığını da eklediler.

Kısacası olan yine vatandaşa olacak. Otomobil fiyatları çok yüksek seviyelerde olduğu için insanlar kampanyalardan yararlanıyordu. Bu yüzden kampanyaların sayısının veya indirim miktarının düşmesi moral bozucu olacaktır.