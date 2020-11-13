Bu yıl 15.'si gerçekleştirilecek Sıfırın Altında Marketing’20, 14-15 Kasım tarihlerinde Zoom'da katılımcılarıyla bir araya gelecek.

Anadolu Üniversitesi Marketing Anadolu Kulübü, bu yıl 15. düzenlenecek Sıfırın Altında Marketing’20 etkinliğini, COVID-19 önlemleri nedeniyle çevrimiçi olarak Zoom üzerinden gerçekleştirecek.

14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sıfırın Altında Marketing’20 etkinliği, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen oturumlara ek olarak bu yıl çeşitli çekilişler ve sürpriz hediyelerle daha da zenginleştirilecek.

”Marketing Anadolu Evinize Geliyor” sloganıyla gerçekleştirilecek olan Sıfırın Altında Marketing’20 etkinliğine kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Etkinliğe baştan sona katılım gösteren herkese birer katılım belgesi de verilecek. Ayrıca etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve çekilişlere katılım göstermek için Marketing Anadolu Instagram hesabını takip edebilirsiniz.