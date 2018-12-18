Sıfırın Altında Marketing Etkinliği 22-23 Aralık'ta

Marketing Anadolu Kulübü'nün gerçekleştirdiği 13ç Sıfırın Altında Marketing’18 etkinliği, 22-23 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Marketing Anadolu Kulübü'nün amacı; sektörün önde gelen isimleriyle üniversite öğrencilerini bir araya getirerek öğrencilerin iş dünyası hakkında bilgilenmesini sağlamak, değişen ve gelişen iş dünyasıyla öğrenciler arasında bir köprü oluşturmaktır. ‘’Sıfırın altını görmeden, hayallerine ulaşamazsın.’’ mottosuyla bu sene 13.sünü düzenlenecek olan “Sıfırın Altında Marketing’18”, 22-23 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için Facebook, Twitter ya da Instagram hesaplarını takip edebilir, etkinliğin resmi web sitesi olan marketinganadolu.com'u ziyaret edebilir ya da üzerinden aumarketinganadolu@gmail.com e-posta gönderebilirsiniz.