Şifrelemeler, özellikle gizli ve hassas verilerin ve dijital imzaların güvenliği konusunda oldukça büyük bir önem arz ediyor. Bu sebeple, günümüzde oldukça güçlü şifrelemeler kullanılıyor ancak uluslararası bir ekip, bu şifreleri kırma konusunda bir rekor kırdı.

Uluslararası alandaki bilgisayar bilimcilerden oluşan bir ekip, şu anda gerçek dünyada kullanılan, ortak anahtar şifrelemesi temelli, en önemli iki hesaba dayalı probleminde rekor kırmayı başardı.

Ortak anahtar şifrelemesi, hassas ve gizli veriler ve dijital imzalar gibi bir dizi uygulamada kullanılıyor. Ortak anahtar şifrelemesinde anahtarlar, çift halinde geliyor. Bunlardan bir tanesi ortak olurken diğeri gizli oluyor. Şifreleme ya da dijital imza şemasının güvenliği ise gizli anahtarı, ortak anahtardan hesaplamanın oldukça zorlu olmasına dayanıyor. Logaritmanın ayrıştırılması ve belirlenmesinin, çözülmesi zor temel problemler olduğuna inanılıyor.

Şifrelemenin kırılması

Ekip, 765 bit tam sayılı en büyük anahtarı ayrıştırdı ve 765 bit tam sayı ayrık logaritmasını belirledi. Tüm bunlar da toplamda 35 milyon saatlik bir hesaplama süresini ortaya çıkardı. Bu rekor hesaplamayla kırılan anahtarın boyutu, modern şifreleme uygulamaları tarafından pek kullanılmıyor. Ancak düzenli hesaplama rekorlarının kırılması, şifreleme güvenlik parametrelerini güncellemek ve anahtar büyüklüğünü belirlemek için oldukça önemli.

Algoritmik gelişmeler sayesinde bu hesaplamalar, daha önceki rekorlar ya da Moore Kanunu temelli tahminlerden daha az hesaplama gücü kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Bundan önce kırılan rekorlar 768 bit idi. Bir önceki çarpanlarına ayırma rekoru 2010 yılında, ayrık logaritma rekoru ise 2016 yılında kırılmıştı.

Bu çalışma, bu iki problemin göreceli zorluğu konusunda bilim camiasının anlayışını etkilemeyi başardı. Ayrık logaritma probleminin, çarpanlarına ayırmadan en az 10 kat daha zor olduğuna dair yaygın bir inanış bulunuyordu. Ancak bu çalışma, aradaki zorluk farkının sanılandan daha az olduğunu göstermiş oldu.