Eğer siz de sürekli şifrenizi unutmaktan şikayetçiyseniz, bilim insanları sizler için alternatif bir çözüm yolu üretiyor.

İnternette farklı siteler için farklı parolalar belirlemek en kritik güvenlik yöntemlerinden biri. Ancak LastPass veya 1Password gibi bu şifreleri sizler için saklayan bir eklenti kullanmıyorsak, bir süre sonra şifrelerle kafamızın patatese dönmesi kaçınılmaz oluyor.

Hatırlanamayan şifre problemini kökünden çözmeyi planlayan bilim insanları, şu sıralar elektroensefalografi (EEG) yani beyin dalgalarını kullanarak şifrenizi hatırlamanızı sağlayacak bir kulaklık üzerinde çalışıyor. Herhangi bir siteye girdiğinizde şifrenizi hatırlayamıyorsanız bilgisayar tarafından kulaklığınıza bir dizi kelime gönderilecek. EEG kulaklığı ile de bu kelimenin doğru olup olmadığı tespit edilecek.

Şimdiye değin yapılan deneylerde EEG okumaları kullanıcıların kimliğini %94 oranında doğru tespit edebildi. Ancak alkol, morfin, kafein veya benzeri maddelerin şifreleri manipüle edebildiği belirtildi. Kaliforniya Üniversitesi'nden John Chuang, yapılan araştırma ile ilgili şunları söyledi:

"Açlık, stres, yorgunluk gibi faktörler de EEG'nin güvenirliğini düşürüyor. Farklı koşullar altında doğruluk gerekiyorsa; sarhoş, yorgun ve benzeri durumlarda EEG imzasaını ayrı ayrı haritalandırararak, bir kullanıcı için birden fazla beyin dalgası 'şablonu' topmak mümkün olacak. Böylece sorun ortadan kalkacaktır."