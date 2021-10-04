Türkiye'nin güne sigaraya gelen zam haberiyle uyanması, sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce paylaşım yapan kullanıcılar, sigara zammını mizah malzemesine dönüştürdüler. İşte sigara zammı üzerine yapılan bazı paylaşımlar...

Türkiye bugün, yeni bir zam haberiyle güne gözünü açtı. Öyle ki Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı sigaralara zam geldi. Yalnızca bazı sigara markalarına yansıtılan zam, paket başına 1 TL olarak karşımıza çıktı. Böylelikle en popüler sigaralar, neredeyse 20 TL'ye ulaşmış oldu.

Az önce de belirttiğimiz gibi; Türkiye'de milyonlarca kişi sigara kullanıyor. Haliyle gelen zam epey geniş bir kitlenin tepkisiyle karşılaştı. Zira sigara fiyatlarının zaten oldukça yüksek olduğu düşünülüyordu. Sosyal medyaya giderek binlerce paylaşım yapan kullanıcılar, "sigara" etiketini Türkiye'nin gündemine soktular. Biz de sizler için, sigara zammına gelen tepkilerin bir derlemesini oluşturduk.

İşte sigara zammına gelen en komik tepkiler