Sigara İçenler COVID'e Yakalanmıyor Diyen Makale Kaldırıldı

Geçtiğimiz yıl yayımlanan ve sigara içenlerin, sigara içmeyenlere kıyasla COVID-19'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu iddia eden bilimsel makale geri çekildi. Makalenin yayımlandığı dergiden yapılan açıklamada, yazarlardan ikisinin tütün endüstrisiyle bağlantısı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda sigara içenlerin, sigara içmeyenlere kıyasla COVID-19'a yakalanma riskinin %23 oranında daha düşük olduğunu iddia eden bir bilimsel makale yayımlanmıştı. Dünyada büyük ses getiren ve birçok haber sitesi tarafından paylaşılan makale, yazarların tütün endüstrisiyle finansal bağları olduğunun ortaya çıkması üzerine geri çekildi.

The Guardian'ın haberine göre Dünya Sağlık Örgütü, sigara içenlerin koronavirüs de dahil olmak üzere olası solunum yolu enfeksiyonlarında hastalığı daha ağır geçirme riski taşıdığı konusunda uyarıyor. Buna karşın yayınlanan makale ise tam tersini iddia ediyor.

Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma riskinin daha düşük olduğu söylenmişti:

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında European Respiratory Journal tarafından yayımlanan makalede, "sigara tüketiminin COVID-19'u ağır geçirmekle bağlantısı olduğunun tespit edilemediği" ve kullananların hastalığa yakalanma riskinin düştüğü iddia edilmişti.

European Respiratory Journal dergisi, yayımlanan son sayısında, yazarlardan ikisinin tütün endüstrisiyle olan bağlantısının tespit edilmesi üzerine makalenin geri çekildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Makaleyi yazanlardan Jose M. Mier'in o dönem ve şimdi tütün endüstrisinde danışman olarak çalıştığını ve Konstantinos Poulas'ın da o dönem Yunanistan merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan NOSMOKE'de araştırmacı olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Dergi editörleri, geri çekilen makalede herhangi bir bilimsel hatanın bulunmadığını ancak iki yazarın bağlantılarını açık bir şekilde belirtmemesinin çıkar çatışması yarattığını belirtti.